वर्ष 2050 तक दोगुनी देश की शहरी आबादी, उत्तराखंड सरकार ने इसको लेकर तैयार किया टाउन प्लानिंग स्कीम का मसौदा

अश्वनी त्रिपाठी, जागरण, देहरादून: देश की शहरी आबादी वर्ष 2050 तक लगभग दोगुनी होने का अनुमान है, उत्तराखंड राज्य भी इसे लेकर चिंतित है। सुनियाेजित शहरी विकास की बड़ी जरूरत है।

इसे ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड टाउन प्लानिंग स्कीम (इंप्लीमेंटेशन) रूल्स, 2025 का मसौदा तैयार किया है, ताकि राज्य में पहली बार टाउन प्लानिंग स्कीम को लागू करने के लिए एक प्रक्रिया-आधारित फ्रेमवर्क उपलब्ध हो सके।

उत्तराखंड में अब तक टाउन प्लानिंग स्कीम का कोई ढांचा मौजूद नहीं है। राज्य सरकार उत्तराखंड अर्बन कंट्री प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के तहत राज्य में नियोजित शहरों व सेटेलाइट टाउन को हितधारकों की भागीदारी व पूर्णतः सेल्फ-फाइनेंस माडल से विकसित करेगी।