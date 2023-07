Rishikesh News: गंगा में स्नान कर रहा था कावड़िया, अचानक पड़ गया मिर्गी का दौरा; SDRF ने बचाई जान

Rishikesh News ऋषिकेश में आज एक बड़ा हादसा होने से बच गया। गंगा में डूब रहे श्रद्धालु के लिए एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर आए। दरअसल थाना लक्ष्मणझूला क्षेत्रान्तर्गत वानप्रस्थ घाट पर एक कांवड़ यात्री को स्नान के समय मिर्गी का दौरा पड़ गया। जिस कारण वह पानी में डूबने लगा और बहने लगा। हालात को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम तुरंत एक्शन में आई और उसे बचा लिया।

गंगा में स्नान कर रहा था कावड़िया, अचानक पड़ गया मिर्गी का दौरा; SDRF ने बचाई जान

Your browser does not support the audio element.

ऋषिकेश, जागरण संवाददाता। देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों श्रद्धालुओं का तांता लगा है। गंगा में स्नान करने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच कई बार हादसे भी हो रहे हैं। ऐसा ही एक हादसा आज ऋषिकेश में हुआ। यहां गंगा स्नान के दौरान एक श्रद्धालु का मिर्गी का दौरा पड़ा और वह नदी में डूबने लगा। हालांकि एसडीआरएफ की टीम इस श्रद्धालु के लिए देवदूत बनकर आई। शनिवार को श्री नीलकंठ कांवड़ यात्रा पर आया श्रद्धालु गंगा में नहाते वक्त अचानक डूबने लगा। उसके साथियों ने बताया कि उसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। समीप मौजूद एसडीआरएफ की टीम ने इस यात्री को रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाला। हालात को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम तुरंत एक्शन में आई और उसे बचा लिया। स्नान के दौरान श्रद्धालु को पड़ा मिर्गी का दौरा थाना लक्ष्मणझूला क्षेत्रान्तर्गत वानप्रस्थ घाट पर एक कांवड़ यात्री को स्नान के समय मिर्गी का दौरा पड़ गया। जिस कारण वह पानी में डूबने लगा और बहने लगा। जिसे देखकर घाट पर मौजूद एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीम रेस्क्यू कर सकुशल बचा लिया। मौके पर दिया गया प्राथमिक उपचार लक्ष्मण झूला के थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद गुंसाई ने कि कांवड़ यात्री विजय कुमार (25 वर्ष)पुत्र पाला राम 25 ग्राम जाखन फातिया बाद हरियाणा को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद वह स्वस्थ हो गया। रेस्क्यू टीम में एसडीआरएफ हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश, संदीप सिंह,नीरज खंडूरी, संदीप सिंह रविन्द्र, हेड कांस्टेबल जल पुलिस अनुराग शामिल रहे।

Edited By: Swati Singh