देवीधुरा में 9.80 करोड़ से बनेगी मल्टी लेवल पार्किंग, 83 कारें खड़ी करने की होगी व्यवस्था; परियोजना को मिली मंजूरी

राज्य ब्यूरो, देहरादून। चंपावत के प्रसिद्ध देवीधुरा में बग्वाल मेले और वर्षभर उमड़ने वाले श्रद्धालुओं-पर्यटकों के कारण सड़क पर बढ़ने वाले वाहनों के दबाव से अब राहत मिलने की उम्मीद जगी है। लंबे समय से चली आ रही पार्किंग समस्या के समाधान के लिए ग्राम देचमार, तहसील पाटी में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कराया जाएगा।

विभागीय व्यय समिति ने 9.80 करोड़ रुपये की परियोजना लागत पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अब प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जाएगा। पार्किंग में 83 कारें खड़ी करने की व्यवस्था होगी। इसके साथ पर्याप्त शौचालय और केयरटेकर रूम भी बनाया जाएगा।