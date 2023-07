Manipur Violence: घटना के विरोध में महिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार का फूंका पुतला, विपक्ष पर साधा निशाना

Manipur Violence मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई घटना के विरोध में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रेमनगर बाजार तिराहा पर केंद्र सरकार का पुतला फूंका। इस मौके पर महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष अंशुल त्यागी ने कहा कि मणिपुर में महिलाओं के साथ उपद्रवियों ने जो जघन्य अपराध किया है उससे पूरा देश शर्मसार हुआ है। केंद्र व राज्य की सरकार लगातार उपद्रवियों के आगे नतमस्तक है।

Manipur Violence: घटना के विरोध में महिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार का फूंका पुतला

