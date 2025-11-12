Delhi Blast: उत्तराखंड मेंमुस्तैदी की होगी परीक्षा, सीमाओं पर पहुंचेगी जांच टीम

सोबन सिंह गुसांई, देहरादून। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड़ पर आ गई है। प्रदेश की सीमाएं अंतरराष्ट्रीय व अंतरजनपदीय से जुड़ी हैं, ऐसे में सीमाओं पर जवानों की मुस्तैदी देखने के लिए टीम अचानक चेकिंग करेगी। टीम देखेगी कि इन सीमाओं पर जवान कितनी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और आने-जाने वालों पर किस तरह से नजर रखी जा रही है। इस दौरान यह टीम सुरक्षा व्यवस्था का रिव्यू भी करेगी।

प्रदेश में जिला चंपावतर अंतरराष्ट्रीय बार्डर पर है, जहां पर नेपाल से लोगों का आवागमन लगा रहता है। इसके अलावा 95 अंतरराज्यीय सीमाएं हैं। प्रदेश के 336 चेकपोस्ट हैं, जहां पर पुलिस टीमें चेकिंग करती हैं। अमूमन बड़े आयोजन या चुनाव के दौरान पुलिस सीमाओं पर ड्रोन से भी निगरानी रखती है। यह ड्रोन कंट्रोल रूम से लिंक हैं। यह ड्रोन उन जगहों पर लगाए गए हैं, जहां पर पुलिस का पहुंचना मुश्किल होता है।

दिल्ली धमाके बाद अब सीमाओं पर तैनात पुलिस और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी अब जांच के दायरे में आने वाली है। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर आने वाले दिनों में सीमावर्ती इलाकों में औचक निरीक्षण किया जाएगा। इसका उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाना तथा चौकियों पर तैनात कर्मियों की सतर्कता की वास्तविक स्थिति का आकलन करना है। मंगलवार को एडीजी डा. वी मुरुगेशन ने निदेश दिए कि सीमाओं पर तैनात जवानों की उपस्थिति, गश्त व्यवस्था और चौकियों की कार्यप्रणाली की गहन जांच की जाए।