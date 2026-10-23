सर्दियों में कोहरे के कारण बढ़ने वाली हैं रेल यात्रियों की मुश्किलें, यात्री जांचें अपडेटेड शेड्यूल

जागरण संवाददाता, देहरादून। सर्दियों में कोहरे के कारण रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल ने शीतकालीन मौसम 2026-27 के लिए ट्रेनों के निरस्तीकरण और फेरों में कटौती की सूची जारी की है। इसका असर देहरादून से वाराणसी व काठगोदाम-दिल्ली मार्ग पर चलने वाली ट्रेनों पर भी पड़ेगा।

दिसंबर से फरवरी 2027 तक निर्धारित तारीखों पर यह ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि सर्दियों में यात्रा की योजना बनाने से पहले ट्रेन का नंबर, यात्रा की तारीख और संचालन की स्थिति जरूर जांच लें। स्टेशन के पूछताछ केंद्रों और सूचना बोर्ड के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

देहरादून-वाराणसी ट्रेन के फेरों में कटौती वाराणसी से देहरादून आने वाली जनता एक्सप्रेस ट्रेन संख्या-15119 दिसंबर में 17, 19, 21, 24, 26, 28 और 31 तारीख को प्रभावित रहेगी। जनवरी 2027 में 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 और 30 तारीख तथा फरवरी में 1, 4, 6, 8, 11 और 13 तारीख को इसके संचालन पर असर पड़ेगा।

वहीं, देहरादून से वाराणसी जाने वाली ट्रेन संख्या-15120 दिसंबर में 18, 20, 22, 25, 27 और 29 तारीख को, जनवरी में 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 और 31 तारीख को तथा फरवरी में 2, 5, 7, 9, 12 और 14 तारीख को प्रभावित रहेगी।