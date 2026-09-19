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लखपति दीदी से लेकर ब्याज मुक्त लोन तक, महिलाओं ने गीत में पिरोईं योजनाएं; पीएम मोदी को दिया धन्यवाद

By Digital Desk Edited By: Amit Singh
Published: Sat, 19 Sep 2026 05:30 PM (IST)

महिलाओं ने देहरादून में आयोजित मातृशक्ति संवाद में केंद्र और राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाओं पर आधारित गीत प्रस्तुत ...और पढ़ें

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HighLights

  1. देहरादून में मातृशक्ति संवाद में महिलाओं ने गीत प्रस्तुत किया।

  2. गीत से पीएम मोदी, सीएम धामी का आभार व्यक्त किया।

  3. ब्याज मुक्त ऋण, लखपति दीदी योजना का उल्लेख किया।

डिजिटल डेस्क, देहरादून। शनिवार को मुख्य सेवक सदन में आयोजित मातृशक्ति संवाद एवं सम्मान समारोह में उपस्थित महिलाओं ने स्वत:स्फूर्त तरीके से केंद्र और राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण को समर्पित योजनाओं पर आधारित गीत प्रस्तुत किया। इस गीत के जरिए महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रति अपने विश्वास को व्यक्त किया।

संवाद के दौरान उस समय भावपूर्ण वातावरण बन गया, जब एक महिला ने अपनी बात मोदी जी तक पहुंचाने की इच्छा व्यक्त करते हुए, सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने समधुर गीत प्रस्तुत किया। उन्होंने ‘हमें तो मोदी ने बहुत कुछ दिया है, बहुत शुक्रिया है’ गीत के जरिए महिलाओं को बिना ब्याज के ऋण, लखपति दीदी योजना, महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए, कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण को समर्पित नीतियों के चलते महिलाएं लगातार मजबूत हो रही हैं। इस गीत के माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपना स्नेह और आभार व्यक्त किया। गीत के शब्दों में प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास और आत्मीयता की अभिव्यक्ति देखने को मिली।

महिलाओं ने गीत के माध्यम से उस बदलाव को भी स्वर दिया, जिसमें उन्हें केवल सरकारी योजनाओं के लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की यात्रा में सक्रिय भागीदार के रूप में आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है।