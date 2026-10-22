उत्तराखंड में महिला जज से छेड़छाड़ और अपहरण का प्रयास, हिरासत में लिया गया रैपिडो चालक

जागरण संवाददाता, देहरादून। दून में महिला जज ने रैपिडो चालक पर छेड़छाड़, अपहरण के प्रयास और धमकी देने का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार, चालक ने तय किराये से दोगुने पैसे मांगे और विरोध करने पर उन्हें सुनसान रास्ते पर ले गया। डालनवाला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित चालक को हिरासत में ले लिया है।

घटना 21 अक्टूबर की शाम की है। महिला जज ने जजेज कॉलोनी, बलबीर रोड से मालदेवता के पास सौड़ा सरोली जाने के लिए रैपिडो कार बुक की थी। आरोप है कि चालक ने रास्ता बदलकर उन्हें सुनसान जगह पहुंचाया और करीब नौ किलोमीटर जाने के नाम पर अतिरिक्त किराया मांगा। विरोध करने पर उसने अभद्रता की और पुलिस में पहचान होने की बात कहकर धमकाया।