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'पात्र वोटरों के नाम काटने की साजिश', SIR प्रक्रिया को लेकर देहरादून में कांग्रेस का बड़ा आरोप

By Vijay Joshi Edited By: Vivek Shukla
Updated: Thu, 20 Aug 2026 07:58 AM (IST)

कांग्रेस महानगर अध्यक्ष डॉ. जसविंदर सिंह गोगी ने देहरादून में मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर एसआइआर प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक लाभ के लिए पात्र मतदाताओं के नाम हटाने की साजिश रचने का आरोप लगाया।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

HighLights

  1. कांग्रेस अध्यक्ष ने देहरादून के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया।

  2. भाजपा पर पात्र मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगाया।

  3. कांग्रेस ने निष्पक्ष जांच और निगरानी की मांग की।

जागरण संवाददाता, देहरादून। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान को लेकर कांग्रेस ने निगरानी तेज कर दी है। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डा. जसविंदर सिंह गोगी ने बुधवार को देहरादून कैंट और राजपुर रोड विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया।

इस दौरान उन्होंने मतदाताओं, बीएलओ और संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर एसआइआर प्रक्रिया की जानकारी ली और मतदाताओं को आ रही समस्याओं पर चर्चा की।

डा. गोगी ने कहा कि एसआइआर एक संवेदनशील प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए पात्र मतदाताओं के नामों पर अनावश्यक आपत्तियां लगवाकर बड़ी संख्या में नाम हटवाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना उचित जांच और नियमानुसार प्रक्रिया के हटाए जाने को स्वीकार नहीं करेगी।

उन्होंने अधिकारियों से निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ कार्य करने व प्रत्येक आपत्ति और नाम हटाने के मामले की उचित जांच सुनिश्चित करने की मांग की। गोगी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर एसआइआर प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं, ताकि कोई पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न हो।