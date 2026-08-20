'पात्र वोटरों के नाम काटने की साजिश', SIR प्रक्रिया को लेकर देहरादून में कांग्रेस का बड़ा आरोप

जागरण संवाददाता, देहरादून। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान को लेकर कांग्रेस ने निगरानी तेज कर दी है। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डा. जसविंदर सिंह गोगी ने बुधवार को देहरादून कैंट और राजपुर रोड विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया।

इस दौरान उन्होंने मतदाताओं, बीएलओ और संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर एसआइआर प्रक्रिया की जानकारी ली और मतदाताओं को आ रही समस्याओं पर चर्चा की। डा. गोगी ने कहा कि एसआइआर एक संवेदनशील प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए पात्र मतदाताओं के नामों पर अनावश्यक आपत्तियां लगवाकर बड़ी संख्या में नाम हटवाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना उचित जांच और नियमानुसार प्रक्रिया के हटाए जाने को स्वीकार नहीं करेगी।