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देहरादून के विकासनगर में लूट, एक व्यक्ति को बुरी तरह पीटा... घर से सोना-चांदी ले गए बदमाश

By rajesh panwar Edited By: Nirmala Bohra
Published: Wed, 23 Sep 2026 09:12 AM (IST)

देहरादून के विकासनगर में तीन बदमाशों ने एक घर में घुसकर लूटपाट की।

HighLights

  1. तीन बदमाशों ने विकासनगर के घर में घुसकर की लूटपाट

  2. लूट के दौरान एक व्यक्ति को बुरी तरह पीटा गया

  3. बदमाश घर से सोना और चांदी लेकर फरार हो गए

जागरण संवाददाता, विकास नगर। कोतवाली विकास नगर अंतर्गत बरोटी वाला में तीन बदमाशों ने एक घर में लूट की और एक व्यक्ति को पिटाई कर गंभीर घायल कर दिया। बदमाश घर से सोना चांदी ले गए हैं।

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