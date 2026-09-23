देहरादून के विकासनगर में लूट, एक व्यक्ति को बुरी तरह पीटा... घर से सोना-चांदी ले गए बदमाश
देहरादून के विकासनगर में तीन बदमाशों ने एक घर में घुसकर लूटपाट की।
HighLights
तीन बदमाशों ने विकासनगर के घर में घुसकर की लूटपाट
लूट के दौरान एक व्यक्ति को बुरी तरह पीटा गया
बदमाश घर से सोना और चांदी लेकर फरार हो गए
जागरण संवाददाता, विकास नगर। कोतवाली विकास नगर अंतर्गत बरोटी वाला में तीन बदमाशों ने एक घर में लूट की और एक व्यक्ति को पिटाई कर गंभीर घायल कर दिया। बदमाश घर से सोना चांदी ले गए हैं।
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