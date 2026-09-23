देहरादून के विकासनगर में लूट, एक व्यक्ति को बुरी तरह पीटा... घर से सोना-चांदी ले गए बदमाश

जागरण संवाददाता, विकास नगर। कोतवाली विकास नगर अंतर्गत बरोटी वाला में तीन बदमाशों ने एक घर में लूट की और एक व्यक्ति को पिटाई कर गंभीर घायल कर दिया। बदमाश घर से सोना चांदी ले गए हैं।

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