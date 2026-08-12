देहरादून में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की कार्रवाई, बिना मान्यता चल रहे मदरसे पर मारा छापा

राज्य ब्यूरो, देहरादून। बिना मान्यता के संचालित किए जा रहे मदरसे के खिलाफ उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को प्राधिकरण के चेयरमैन डॉ. सुरजीत सिंह गांधी ने टीम के साथ आजाद कॉलोनी, मजरा स्थित मदरसा दार-ए-अकरम का औचक निरीक्षण किया।

इस दौरान मदरसे में करीब 50 छात्र धार्मिक शिक्षा की कक्षा में अध्ययन करते मिले। जांच में सामने आया कि मदरसा प्रबंधन ने आधुनिक एवं मुख्यधारा की शिक्षा के लिए अभी तक शिक्षा विभाग में मान्यता का आवेदन नहीं किया है।

निरीक्षण के दौरान चेयरमैन ने मदरसा प्रबंधक मास्टर अब्दुल सत्तार से संस्था के संचालन और बच्चों की शिक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। प्रबंधक ने बताया कि मदरसे की मान्यता के लिए शिक्षा विभाग में अभी आवेदन नहीं किया गया है। इस पर चेयरमैन ने कड़ी चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया कि बच्चों को केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं रखा जा सकता। प्रत्येक बच्चे को मान्यता प्राप्त और गुणवत्तापूर्ण औपचारिक शिक्षा का अधिकार है।

बच्चों के शैक्षिक भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता चेयरमैन ने प्रबंधक को निर्देश दिए कि बच्चों के शैक्षिक भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं। यदि मदरसा शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करना चाहता है तो निर्धारित मानकों और नियमों के अनुरूप शीघ्र आवेदन प्रस्तुत करे।

खबरें और भी





