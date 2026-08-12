देहरादून में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की कार्रवाई, बिना मान्यता चल रहे मदरसे पर मारा छापा
उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने देहरादून में बिना मान्यता वाले मदरसे पर कार्रवाई की है। निरीक्षण में पाया गया कि मदरसा आधुनिक शिक्षा के लिए प ...और पढ़ें
HighLights
प्राधिकरण ने देहरादून के बिना मान्यता वाले मदरसे पर कार्रवाई की।
मदरसे में आधुनिक शिक्षा के लिए मान्यता नहीं पाई गई।
बच्चों को औपचारिक शिक्षा दिलाने के लिए निर्देश दिए गए।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। बिना मान्यता के संचालित किए जा रहे मदरसे के खिलाफ उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार को प्राधिकरण के चेयरमैन डॉ. सुरजीत सिंह गांधी ने टीम के साथ आजाद कॉलोनी, मजरा स्थित मदरसा दार-ए-अकरम का औचक निरीक्षण किया।
इस दौरान मदरसे में करीब 50 छात्र धार्मिक शिक्षा की कक्षा में अध्ययन करते मिले। जांच में सामने आया कि मदरसा प्रबंधन ने आधुनिक एवं मुख्यधारा की शिक्षा के लिए अभी तक शिक्षा विभाग में मान्यता का आवेदन नहीं किया है।
निरीक्षण के दौरान चेयरमैन ने मदरसा प्रबंधक मास्टर अब्दुल सत्तार से संस्था के संचालन और बच्चों की शिक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। प्रबंधक ने बताया कि मदरसे की मान्यता के लिए शिक्षा विभाग में अभी आवेदन नहीं किया गया है। इस पर चेयरमैन ने कड़ी चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया कि बच्चों को केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं रखा जा सकता। प्रत्येक बच्चे को मान्यता प्राप्त और गुणवत्तापूर्ण औपचारिक शिक्षा का अधिकार है।
बच्चों के शैक्षिक भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता
चेयरमैन ने प्रबंधक को निर्देश दिए कि बच्चों के शैक्षिक भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं। यदि मदरसा शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करना चाहता है तो निर्धारित मानकों और नियमों के अनुरूप शीघ्र आवेदन प्रस्तुत करे।
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आधुनिक शिक्षा के लिए विद्यार्थी होंगे शिफ्ट
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि मदरसे में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था नहीं होने पर सभी बच्चों का निकटवर्ती मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित कराया जाएगा।
यह जिम्मेदारी मदरसा प्रबंधक की होगी। बच्चों की धार्मिक आस्था और परंपराओं का सम्मान करते हुए उन्हें आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और मान्यता प्राप्त शिक्षा से जोड़ना आवश्यक है। किसी भी स्थिति में बच्चों की मुख्य धारा की शिक्षा बाधित नहीं होनी चाहिए।
‘अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने मदरसा प्रबंधन से अपेक्षा की है कि वह शिक्षा विभाग से मान्यता लेने के लिए शीघ्र सकारात्मक कदम उठाएगा। साथ ही अध्ययनरत बच्चों की आधुनिक शिक्षा नियमित और सुरक्षित रूप से जारी रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा। मदरसा संचालित नहीं होगा।’
डॉ. सुरजीत सिंह गांधी, चेयरमैन, अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण