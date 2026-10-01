देहरादून के ट्रांसपोर्ट नगर में दर्दनाक हादसा, दम घुटने से दो इंजीनियरों की मौत
देहरादून के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित सिंधु सेंटर में एक इंटरनेट कंपनी के जनरेटर रूम में सो रहे दो इंजीनियरों, रोहित ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, देहरादून। जनरेटर रूम में सोए दो इंजीनियरों की दम घुटने से मृत्यु हो गई। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित सिंधु सेंटर में ईशान नेट सोल प्राइवेट लिमिटेड नाम की इंटरनेट कंपनी में कार्यरत रोहित सिंह और लव कुश काम करते थे।
मंगलवार देर रात को वह जनरेटर रूम में सो गए। रात को दम घुटने से दोनों की मौत हो गई। घटना का पता तब चला जब एक कर्मचारी ने उन्हें फोन किया। फोन न उठाने पर जब तीसरे कर्मचारी ने दरवाजा खोला तो देखा दोनों अचेत स्थिति में पड़े थे।
दोनों को अस्पताल भिजवाया गया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक 29 वर्षीय रोहित सिंह हरिद्वार जबकि फैजाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला था।
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