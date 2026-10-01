देहरादून के ट्रांसपोर्ट नगर में दर्दनाक हादसा, दम घुटने से दो इंजीनियरों की मौत

जागरण संवाददाता, देहरादून। जनरेटर रूम में सोए दो इंजीनियरों की दम घुटने से मृत्यु हो गई। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित सिंधु सेंटर में ईशान नेट सोल प्राइवेट लिमिटेड नाम की इंटरनेट कंपनी में कार्यरत रोहित सिंह और लव कुश काम करते थे।

मंगलवार देर रात को वह जनरेटर रूम में सो गए। रात को दम घुटने से दोनों की मौत हो गई। घटना का पता तब चला जब एक कर्मचारी ने उन्हें फोन किया। फोन न उठाने पर जब तीसरे कर्मचारी ने दरवाजा खोला तो देखा दोनों अचेत स्थिति में पड़े थे।