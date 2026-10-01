Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

देहरादून के ट्रांसपोर्ट नगर में दर्दनाक हादसा, दम घुटने से दो इंजीनियरों की मौत

By sobhan singh Edited By: Nirmala Bohra
Published: Thu, 01 Oct 2026 09:31 AM (IST)

देहरादून के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित सिंधु सेंटर में एक इंटरनेट कंपनी के जनरेटर रूम में सो रहे दो इंजीनियरों, रोहित ...और पढ़ें

इस तस्वीर का उपयोग सांकेतिक रूप में किया गया है।

इस तस्वीर का उपयोग सांकेतिक रूप में किया गया है।

timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

जागरण संवाददाता, देहरादून। जनरेटर रूम में सोए दो इंजीनियरों की दम घुटने से मृत्यु हो गई। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित सिंधु सेंटर में ईशान नेट सोल प्राइवेट लिमिटेड नाम की इंटरनेट कंपनी में कार्यरत रोहित सिंह और लव कुश काम करते थे।

मंगलवार देर रात को वह जनरेटर रूम में सो गए। रात को दम घुटने से दोनों की मौत हो गई। घटना का पता तब चला जब एक कर्मचारी ने उन्हें फोन किया। फोन न उठाने पर जब तीसरे कर्मचारी ने दरवाजा खोला तो देखा दोनों अचेत स्थिति में पड़े थे।

दोनों को अस्पताल भिजवाया गया, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक 29 वर्षीय रोहित सिंह हरिद्वार जबकि फैजाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला था।

नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।