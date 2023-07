Dehradun: बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हुए दो पुलों, कैबिनेट मंत्री ने दिए जांच के आदेश

प्रदेश में दो पुलों के क्षतिग्रस्त होने के बाद अब शासन को पुलों की सुरक्षा के लिए आडिट की याद आई है। कैबिनेट मंत्री ने दिए जांच के आदेश दिए है। गत वर्ष की गई जांच में असुरक्षित पाए गए 36 पुलों पर किए गए कार्यों के संबंध में दो दिनों के भीतर रिपोर्ट तलब की गई है। जिससे सही कारण पता चल सकेगा।

बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हुए है पुल

देहरादून, राज्य ब्यूरो: प्रदेश में दो पुलों के क्षतिग्रस्त होने के बाद अब शासन को पुलों की सुरक्षा के लिए आडिट की याद आई है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के निर्देशों के क्रम में विभाग को राज्य के सभी पुलों का आडिट करने के साथ ही इनमें भार वाहन क्षमता के हिसाब से ही वाहनों का आवागमन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, गत वर्ष की गई जांच में असुरक्षित पाए गए 36 पुलों पर किए गए कार्यों के संबंध में दो दिनों के भीतर रिपोर्ट तलब की गई है। साथ ही कोटद्वार व हरिद्वार के क्षतिग्रस्त पुलों की जांच प्रमुख अभियंता को सौंपते हुए तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में इन दिनों चल रही भारी वर्षा के कारण शहर के पुलों के धारण क्षमता की हकीकत सामने ला रही है। गौरतलब है कि बीते दो दिनों में कोटद्वार के चिल्लरखाल-सिगड्डी-कोटद्वार मोटर मार्ग और हरिद्वार के रोशनाबाद-कुडकावाला-बिहारीगढ़ मार्ग पर बने दो पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। शासन ने इन दोनों पुलों की जांच प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग को सौंपी है। कहा गया है कि पुलों के क्षतिग्रस्त होने के कारणों की गहन एवं विस्तृत जांच अविलंब करते हुए तीन दिनों के भीतर जांच आख्या शासन को उपलब्ध कराई जाए। वहीं, सचिव लोक निर्माण विभाग डॅा पंकज कुमार पांडेय ने पुलों के सुरक्षा आडिट संबंधी शासन के आदेशों का अनुपालन न किए जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने प्रमुख अभियंता को पत्र लिखकर प्रदेश के सभी पुलों का एक माह में सुरक्षा आडिट कर आवश्यकतानुसार इनके अनुरक्षण का प्रस्ताव एक माह के भीतर शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही समय-समय पर किए गए पुलों के आडिट के संबंध में प्रत्येक सप्ताह शासन को रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सड़कों के अवरुद्ध होने की स्थिति में वैकल्पिक मार्गों को खोलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्षा बंद होते ही सड़कों को तुरंत खोलने की कार्रवाई की जाए।

