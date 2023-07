आरोप है कि मोहित ने युवती को भांजी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर बुला लिया। युवती आरोपित की भांजी को पढ़ाने के लिए उसके घर जाने लगी। इसके बाद आरोपित ने युवती से कहा कि वह उसे पसंद करता है और शादी करना चाहता है। आरोप है कि मोहित ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ कई बार दुष्कर्म किया।

Dehradun Crime: ट्यूशन टीचर के साथ छात्र ने किया दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर करवाया गर्भपात

देहरादून, जागरण संवाददाता। कैंट कोतवाली क्षेत्र में युवक पर ट्यूशन अध्यापिका के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। गर्भवती होने पर आरोपित ने उसका गर्भपात भी करवा दिया। कैंट कोतवाली पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कैंट कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक संपूर्णानंद गैरोला के अनुसार, पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जनवरी 2022 से जुलाई 2022 तक वह कैंट क्षेत्र स्थित एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाती थी। वहां एक मोहित नाम का युवक भी कोचिंग के लिए आता था। धीरे-धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। आरोप है कि मोहित ने युवती को भांजी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर बुला लिया। युवती आरोपित की भांजी को पढ़ाने के लिए उसके घर जाने लगी। इसके बाद आरोपित ने युवती से कहा कि वह उसे पसंद करता है और शादी करना चाहता है। आरोप है कि मोहित ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ कई बार दुष्कर्म किया। सात-आठ अक्टूबर 2022 को अपने पिता से मिलवाने की बात कहकर आरोपित युवती को अपने घर ले गया जहां उसके साथ फिर से दुष्कर्म किया गया। विरोध करने पर आरोपित ने उसे धमकी दी कि यदि यह बात किसी को बताई तो वह उसके पिता को गोली मार देगा। कुछ दिन बाद जब युवती के पेट में दर्द हुआ तो उसने यह बात आरोपित को बताई, जहां आरोपित उसे एक क्लीनिक में ले गया। तब पता चला कि युवती गर्भवती है। आरोप है कि उसने युवती का गर्भपात करवा दिया। पुलिस ने छात्र के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Edited By: Narender Sanwariya