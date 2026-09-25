देहरादून में फिर हादसा: मोहब्बेवाला चौक के पास ईंटों से भरा ट्रक पलटा, तोड़ी ग्राफिक एरा हॉस्टल की दीवार

जागरण संवाददाता, देहरादून। देहरादून में शुक्रवार को फिर हादसा हो गया। यहां मोहब्बेवाला चौक के पास ईंटों से भरा एक ट्रक पलट गया। इस दौरान ग्राफिक एरा हॉस्टल की दीवार टूट गई।

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