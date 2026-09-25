Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

देहरादून में फिर हादसा: मोहब्बेवाला चौक के पास ईंटों से भरा ट्रक पलटा, तोड़ी ग्राफिक एरा हॉस्टल की दीवार

By Digital Desk Edited By: Nirmala Bohra
Published: Fri, 25 Sep 2026 08:04 AM (IST)

देहरादून के मोहब्बेवाला चौक के पास ईंटों से भरा एक ट्रक पलट गया। इस हादसे में ग्राफिक एरा हॉस्टल की दीवार टूट गई।

HighLights

  1. ईंटों से भरा ट्रक मोहब्बेवाला चौक पर पलटा

  2. ग्राफिक एरा हॉस्टल की दीवार हादसे में टूटी

  3. देहरादून में शुक्रवार को हुआ यह हादसा

जागरण संवाददाता, देहरादून। देहरादून में शुक्रवार को फिर हादसा हो गया। यहां मोहब्बेवाला चौक के पास ईंटों से भरा एक ट्रक पलट गया। इस दौरान ग्राफिक एरा हॉस्टल की दीवार टूट गई।

नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।