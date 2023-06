Dehradun Travel Rate List Toll Tax एक जुलाई से वाया मेरठ दिल्ली का सफर महंगा हो जाएगा। टोल शुल्क में वृद्धि होने से दिल्ली जयपुर मेरठ आगरा गुरुग्राम फरीदाबाद आदि शहरों को जाने वाली बसों व टैक्सी के किराये पर असर पड़ेगा। हालांकि उत्तराखंड परिवहन निगम के महाप्रबंधक दीपक जैन ने बताया कि एक जुलाई से बसों के किराये में वृद्धि नहीं की जाएगी।

Dehradun Travel: एक जुलाई से महंगा होगा देहरादून-दिल्ली का सफर, देखें टोल शुल्क की नई दरें

देहरादून, जागरण संवाददाता। देहरादून, ऋषिकेश व हरिद्वार से दिल्ली का सफर एक बार फिर महंगा होने जा रहा है। तीन जून की मध्य रात्रि 12 बजे से मेरठ के सिवाया टोल प्लाजा में व्यावसायिक वाहनों के शुल्क में वृद्धि होने जा रही है। हालांकि, निजी वाहनों का टोल शुल्क नहीं बढ़ाया जा रहा, लेकिन बस और टैक्सी आदि का टोल शुल्क बढ़ने से यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। बताया जा रहा कि टोल शुल्क में पांच रुपये से दस रुपये तक की वृद्धि होगी। बसों के किराये में वृद्धि नहीं की जाएगी एक जुलाई से वाया मेरठ दिल्ली का सफर महंगा हो जाएगा। टोल शुल्क में वृद्धि होने से दिल्ली, जयपुर, मेरठ, आगरा, गुरुग्राम, फरीदाबाद आदि शहरों को जाने वाली बसों व टैक्सी के किराये पर असर पड़ेगा। हालांकि, उत्तराखंड परिवहन निगम के महाप्रबंधक दीपक जैन ने बताया कि एक जुलाई से बसों के किराये में वृद्धि नहीं की जाएगी। पहले टोल शुल्क की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर किराये में मामूली वृद्धि की जा सकती है। सिवाया में टोल शुल्क की नई दरें वाहन: वर्तमान शुल्क: नया शुल्क निजी कार-जीप-वैन: 110 रुपये - 110 रुपये टैक्सी-मैक्सी कैब: 190 रुपये - 195 रुपये ट्रक व बस: 385 रुपये - 390 रुपये मल्टी एक्सल वाहन: 620 रुपये - 630 रुपये

Edited By: Narender Sanwariya