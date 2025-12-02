देहरादून में फाटक की केबल टूटने से रेलवे ट्रैक पर फंसी गाड़ियां, लोगों की अटकी सांसें

संवाद सूत्र, जागरण देहरादून। रायवाला में रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक को उठाने और गिराने वाली केबल अचानक टूट गयी, जिससे दोनों फाटक के बीच में ट्रैक पर कई वाहन फंस गए। तभी वहां से वंदे भारत एक्सप्रेस और योग नगरी-हावड़ा के गुजरने का समय हो गया, जिससे कुछ समय के लिए राहगीरों की सांसे अटक गई।

घटना सोमवार रात्रि करीब 9:30 बजे की है। आनंद विहार से देहरादून जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस दून ट्रैक पर और ऋषिकेश से हावड़ा जा रही योगनगरी एक्सप्रेस ऋषिकेश ट्रैक पर लगभग एक साथ रायवाला जंक्शन पर पहुंचने वाली थी, जिसके फाटक कर्मी फाटक को बंद करने की तैयारी में था, उसने जैसे ही फाटक डाउन करना शुरू किया, अचानक केबल टूट गयी।