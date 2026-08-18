Google Maps बनाएगा सफर को सेफ, सड़क पर ब्लैक स्पॉट आने पर बजेगी फोन की घंटी

जागरण संवाददाता, देहरादून। शहर में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को रोकने और वाहन चालकों को दुर्घटना संभावित क्षेत्रों (ब्लैक स्पॉट ) के प्रति पहले से सचेत करने के लिए यातायात पुलिस नई पहल शुरू करेगी। अब देहरादून जनपद के चिन्हित 11 ब्लैक स्पॉट पर पहुंचने से पहले वाहन चालकों को गूगल के माध्यम से अलर्ट मिल जाएगा।

इसके लिए यातायात पुलिस ने गूगल के साथ समन्वय स्थापित किया है। व्यवस्था लागू होने के बाद वाहन चालक खतरनाक सड़क, मोड़ या दुर्घटना संभावित स्थान के करीब पहुंचते ही सतर्क हो सकेंगे। यातायात पुलिस शुरू करने जा रही पहल मोहब्बेवाला में लगातार बढ़ रहे हादसों को देखते हुए यातायात पुलिस यह पहल शुरू करने जा रही है। सड़क हादसों का एक बड़ा कारण तेज रफ्तार, अचानक ब्रेक लगाना, गलत लेन में वाहन चलाना और दुर्घटना संभावित स्थानों की जानकारी न होना है।

ऐसे में यदि चालक को ब्लैक स्पॉट से पहले ही चेतावनी मिल जाए तो वह अपनी गति नियंत्रित कर सकता है और अतिरिक्त सावधानी बरत सकता है। इसके साथ ही सर्वाधिक हादसों वालों स्थल मोहब्बेवाला व बल्लीवाला को यातायात पुलिस ब्लैक स्पॉट की श्रेणी में लाने जा रही है।

ब्लैक स्पॉट आने से पूर्व ही गूगल दिखा देगा अलर्ट गूगल के साथ किए गए समन्वय के तहत दुर्घटना संभावित स्थानों की जानकारी डिजिटल मैपिंग के माध्यम से वाहन चालकों तक पहुंचाने की दिशा में काम किया जा रहा है। कोई भी वाहन चालक गूगल लोकेशन से देहरादून पहुंचता है तो ब्लैक स्पॉट आने से पूर्व ही गूगल अलर्ट कर देगा। इससे वाहन चालक को पता चल जाएगा कि आगे ब्लैक स्पॉट है और वह सावधानीपूर्ण ढंग से वाहन चलाएगा।

11 स्थानों को माना गया ब्लैक स्पॉट यातायात पुलिस की ओर से देहरादून में 47 ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए गए थे। तीन साल से जहां हादसे कम हुए उन्हें ब्लैक स्पॉट की श्रेणी से हटा दिया गया है। ऐसे में मौजूदा समय में जनपद में 11 ब्लैक स्पॉट रह गए हैं।