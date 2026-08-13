15 अगस्त को देहरादून में डायवर्ट रहेगा ट्रैफिक, जानें किन रास्तों से मिलेगी एंट्री

जागरण संवाददाता, देहरादून। स्वतंत्रता दिवस पर परेड ग्राउंड में होने वाले समारोह के लिए पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान जारी कर दिया है। समारोह में प्रतिभागी, पुलिस, होमगार्ड, प्रेस और कार्यक्रम देखने आने वाले लोग परेड ग्राउंड के गेट चार और पांच से पहुंच सकेंगे।



15 अगस्त को रायपुर रूट के विक्रम सहस्रधारा क्रासिंग से वापस भेजे जाएंगे। इसके साथ ही धर्मपुर रूट के विक्रम तहसील चौक से दून चौक से एमकेपी चौक की ओर से जाएंगे। आईएसबीटी और कांवली रूट के विक्रम रेलवे गेट से वापस भेजे जाएंगे। प्रेमनगर रूट के विक्रम प्रभात कट से वापस भेजे जाएंगे।

राजपुर रूट के विक्रम ग्लोब चौक से पैसिफिक तिराहे होते हुए बैनी बाजार से वापस राजपुर रोड़ पर भेजे जाएंगे। वहीं, आईएसबीटी से राजपुर रोड की ओर जाने वाली सिटी बस दर्शनलाल चौक से घंटाघर होते हुए राजपुर की ओर जाएंगी। रिस्पना की ओर से आने वाली सिटी बस तहसील चौक से वापस दून चौक से एमकेपी चौक से आराघर को ओर वापस भेजी जाएंगी।