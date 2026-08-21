Homework पूरा नहीं किया तो टीचर ने छात्रा को पीटा, बच्ची सहमी... स्कूल जाने से किया इनकार

जागरण संवाददाता, देहरादून। गृहकार्य पूरा नहीं करने पर कक्षा एक की छात्रा को शिक्षिका द्वारा पीटने का मामला सामने आया है। स्वजन का कहना है कि घटना के बाद से बच्ची सहमी हुई है और स्कूल जाने से इनकार कर रही है। उनके अनुसार बच्ची नेश्विला रोड स्थित निजी स्कूल में कक्षा एक में पढ़ती है।

19 अगस्त को गृहकार्य पूरा नहीं करने पर शिक्षिका ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। जिस कारण उसका जबड़ा दुख रहा है। उनका आरोप है कि शिक्षिका इससे पहले भी बच्ची के साथ मारपीट कर चुकी हैं। पिटाई के बाद बच्ची के व्यवहार में बदलाव आया है। वह काफी डरी हुई है, खाना नहीं खा रही और घर में परिवार के लोगों से भी ठीक से बात नहीं कर रही।