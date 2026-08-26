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पेड़ से टकराकर पलटी तेज रफ्तार टाटा सफारी, एक की मौत, दो घायल

By Digital Desk Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Wed, 26 Aug 2026 04:40 PM (IST)

देहरादून के तपोवन रोड पर तेज रफ्तार टाटा सफारी पेड़ से टकराकर पलट गई, जिससे चालक अनिकेत की मौके पर ही मौत हो गई।

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जागरण संवाददाता, देहरादून। तपोवन रोड पर तेज रफ्तार टाटा सफारी पेड़ से टकराकर पलट गई। इसमें चालक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि दो युवक घायल हो गए। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है।

जानकारी के अनुसार, बुधवार को तपोवन रोड विष्णु लोक के सामने टाटा सफारी को तेज गति से अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा कर पलट गई। इसमें चार युवक सवार थे। हादसे में चालक अनिकेत निवासी रायपुर की मौत हो गई। जबकि सवार हर्षित और शोएब घायल हो गए।

दोनों घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। टाटा सफारी काफ़ी तेज रफ़्तार से चल रही थी। अचानक ब्रेक न लगने से अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराकर पलट गई, जिससे हादसा हुआ।

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