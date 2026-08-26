पेड़ से टकराकर पलटी तेज रफ्तार टाटा सफारी, एक की मौत, दो घायल

जागरण संवाददाता, देहरादून। तपोवन रोड पर तेज रफ्तार टाटा सफारी पेड़ से टकराकर पलट गई। इसमें चालक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि दो युवक घायल हो गए। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है।

जानकारी के अनुसार, बुधवार को तपोवन रोड विष्णु लोक के सामने टाटा सफारी को तेज गति से अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा कर पलट गई। इसमें चार युवक सवार थे। हादसे में चालक अनिकेत निवासी रायपुर की मौत हो गई। जबकि सवार हर्षित और शोएब घायल हो गए।