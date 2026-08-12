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    'रिश्वत नहीं अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट का था खर्च', ताइक्वांडो खिलाड़ी के वायरल वीडियो की सामने आई सच्चाई

    By Digital Desk Edited By: Amit Singh
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 08:50 PM (IST)

    मुख्यमंत्री के सामने छात्रा द्वारा बताई गई अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के खर्च की बात को रिश्वत मांगने का मामला बताया जा रहा था। अब स्पष्ट हु ...और पढ़ें

    HighLights

    1. वायरल वीडियो में रिश्वत नहीं, प्रतियोगिता का खर्च था।

    2. छात्रा को निजी संस्था की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाना था।

    3. मुख्यमंत्री के सामने रखी बात को गलत समझा गया।

    डिजिटल डेस्क, देहरादून। युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान CNI गर्ल्स स्कूल में अध्ययनरत एक छात्रा ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष ताइक्वांडो की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए लगभग डेढ़ लाख रुपये की आवश्यकता का विषय रखा था। इस मामले को कुछ लोगों द्वारा तोड़-मरोड़कर इस प्रकार प्रस्तुत किया जा रहा है, जैसे किसी सरकारी अधिकारी द्वारा छात्रा से रिश्वत की मांग की गई हो, जबकि वास्तविक तथ्य इससे अलग हैं।

    छात्रा Taekwondo Council of India, जो कि एक निजी संस्था है, के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी। इसी माध्यम से उसका एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ था। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर यात्रा सहित कुल खर्च लगभग 3.70 लाख बताया गया था।

    इसमें संबंधित निजी संस्था द्वारा छात्रा को आर्थिक सहयोग देते हुए करीब 1.70 लाख स्वयं वहन करने का आश्वासन दिया गया था, जबकि शेष लगभग 1.50–1.60 लाख की व्यवस्था प्रतिभागी को करनी थी।

    अर्थात यह मामला न तो किसी सरकारी अधिकारी द्वारा पैसे मांगने का था और न ही किसी सरकारी चयन प्रक्रिया से जुड़ा था। यह एक निजी संस्था के माध्यम से निजी स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने से संबंधित खर्च का विषय था।

    संवाद के दौरान कम समय में छात्रा अपनी पूरी बात विस्तार से नहीं रख पाई, जिसके कारण स्थिति को लेकर भ्रम उत्पन्न हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ राजनीतिक लोगों द्वारा इसी अधूरी जानकारी का उपयोग कर इसे ‘रिश्वत मांगने’ का मामला बताने का प्रयास किया जा रहा है।

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    बच्ची की चिंता और उसकी प्रतिभा का पूरा सम्मान है, लेकिन उसके विषय को राजनीतिक लाभ के लिए गलत तथ्यों के साथ प्रस्तुत करना उचित नहीं है।