Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    सीएम धामी के कार्यक्रम में ताइक्वांडो खिलाड़ी से मांगी जा रही थी रिश्वत! सायरा ने सामने आकर दी सफाई

    By Vikas Gusain Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 09:33 AM (IST)

    ताइक्वांडो खिलाड़ी सायरा ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में डेढ़ लाख रुपये मांगने के आरोप पर स्पष्टीकरण दिया है। ...और पढ़ें

    News Article Hero Image
    timer icon

    समय कम है?

    जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

    संक्षेप में पढ़ें

    राज्य ब्यूराे, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान ताइक्वांडो खिलाड़ी के डेढ़ लाख रुपये मांगने के आरोप की इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुई क्लिप पर अब छात्रा ने ही वीडियो जारी कर वस्तुस्थिति स्पष्ट की।

    ताइक्वांडो खिलाड़ी ने कहा कि प्रतियोगिता में जाने से रोकने का मामला रिश्वत मांगने से जुड़ा नहीं था। उसके मुताबिक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए होने वाले खर्च की समय पर व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण वह इसमें हिस्सा नहीं ले पाई।

    युवा संवाद कार्यक्रम में आई थी सायरा 

    मुख्यमंत्री आवास स्थिति मुख्य सेवक सदन में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में 12वीं कक्षा की छात्रा एवं ताइक्वांडो खिलाड़ी सायरा का वीडियो तेजी से इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुआ था। इसमें छात्रा यह कहती नजर आ रही है उसे अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए डेढ़ लाख रुपये मांगे जा रहे थे, जिस कारण वह प्रतियोगिता में हिस्सा लेने नहीं जा सकी।

    इससे इंटरनेट मीडिया में रिश्वत मांगने के आरोप के रूप में प्रचारित किया गया। अब छात्रा ने एक वीडियो जारी कर स्पष्ट किया है कि वह एक अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही थी। इसके लिए संबंधित फेडरेशन की ओर से उसे करीब 1.70 लाख रुपये दिए जाने थे। इसके अलावा प्रतियोगिता में जाने से जुड़े अन्य खर्च की व्यवस्था उसे स्वयं करनी थी।

    खबरें और भी

    छात्रा के अनुसार उसने इस संबंध में अपने स्कूल और यहां तक कि स्वजन को भी पूरी जानकारी नहीं दी थी। ऐसे में निर्धारित समय तक आवश्यक धनराशि की व्यवस्था नहीं हो पाई और वह प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए नहीं जा सकी। छात्रा के इस स्पष्टीकरण के बाद कार्यक्रम के दौरान सामने आए डेढ़ लाख रुपये रिश्वत मांगने के आरोप की तस्वीर काफी हद तक साफ होती नजर आ रही है।

    यह भी पढ़ें- 'रिश्वत नहीं अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट का था खर्च', ताइक्वांडो खिलाड़ी के वायरल वीडियो की सामने आई सच्चाई