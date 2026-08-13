सीएम धामी के कार्यक्रम में ताइक्वांडो खिलाड़ी से मांगी जा रही थी रिश्वत! सायरा ने सामने आकर दी सफाई

राज्य ब्यूराे, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान ताइक्वांडो खिलाड़ी के डेढ़ लाख रुपये मांगने के आरोप की इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुई क्लिप पर अब छात्रा ने ही वीडियो जारी कर वस्तुस्थिति स्पष्ट की।

ताइक्वांडो खिलाड़ी ने कहा कि प्रतियोगिता में जाने से रोकने का मामला रिश्वत मांगने से जुड़ा नहीं था। उसके मुताबिक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए होने वाले खर्च की समय पर व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण वह इसमें हिस्सा नहीं ले पाई।

युवा संवाद कार्यक्रम में आई थी सायरा मुख्यमंत्री आवास स्थिति मुख्य सेवक सदन में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में 12वीं कक्षा की छात्रा एवं ताइक्वांडो खिलाड़ी सायरा का वीडियो तेजी से इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुआ था। इसमें छात्रा यह कहती नजर आ रही है उसे अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए डेढ़ लाख रुपये मांगे जा रहे थे, जिस कारण वह प्रतियोगिता में हिस्सा लेने नहीं जा सकी।

इससे इंटरनेट मीडिया में रिश्वत मांगने के आरोप के रूप में प्रचारित किया गया। अब छात्रा ने एक वीडियो जारी कर स्पष्ट किया है कि वह एक अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही थी। इसके लिए संबंधित फेडरेशन की ओर से उसे करीब 1.70 लाख रुपये दिए जाने थे। इसके अलावा प्रतियोगिता में जाने से जुड़े अन्य खर्च की व्यवस्था उसे स्वयं करनी थी।

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