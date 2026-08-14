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    भूकंप से पहले बदलता है रैडान गैस का व्यवहार, पूर्वानुमान की दिशा में अहम संकेत

    By Suman Semwal Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 08:43 AM (IST)

    वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के अध्ययन से पता चला है कि भूकंप से पहले रैडान गैस के व्यवहार में बदलाव आता है, जो पूर्वानुमान की दिशा में अहम संकेत ह ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    HighLights

    1. भूकंप से पहले रैडान गैस के व्यवहार में असामान्य बदलाव।

    2. वाडिया संस्थान ने गढ़वाल में भूकंप आंकड़ों का किया विश्लेषण।

    3. भूकंप पूर्वानुमान की दिशा में यह एक अहम संकेत।

    सुमन सेमवाल, देहरादून। दुनिया भर के विज्ञानी भूकंप का पूर्वानुमान लगाने की दिशा में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अभी यह बता पाना संभव नहीं है कि किसी क्षेत्र में भूकंप कब आएगा। इतना जरूर है कि इस दिशा में वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के विज्ञानियों को महत्वपूर्ण संकेत मिले हैं।

    संस्थान के ताजा अध्ययन के अनुसार भूकंप से पहले भूगर्भ से निकलने वाली रैडान गैस के प्रवाह में असामान्य बदलाव हो सकता है। यह अध्ययन विज्ञानी डा. वंदना, डा. प्रयदर्शी, डा. नरेश कुमार और डा. संजय कुमार ने किया है। शोध मार्च 2026 में रेडियोएनालिटिकल एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री जर्नल में प्रकाशित हुआ।

    2009 से 2018 तक के आंकड़ों का अध्ययन
    विज्ञानियों ने गढ़वाल में वर्ष 2009 से 2018 तक आए 3.0 या उससे अधिक तीव्रता के भूकंपों के आंकड़ों का अध्ययन किया। इसके लिए जमीन में करीब 10 मीटर गहराई पर रैडान गैस की लगातार निगरानी की गई। आंकड़े हर 15 मिनट में दर्ज हुए, यानी एक दिन में 96 और पूरे अध्ययन काल में लाखों रिकॉर्ड तैयार हुए।

    संस्थान की घुत्तू (टिहरी) स्थित भूकंप वेधशाला में रैडान के साथ हवा का तापमान, वायुमंडलीय दबाव, वर्षा, भूमिगत तापमान, भूजल स्तर और भूकंपीय कंपन जैसे संकेत भी दर्ज किए गए। इसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि रैडान में बदलाव मौसम या पानी से जुड़ा है अथवा धरती के भीतर चल रही भूकंपीय प्रक्रिया से।

    07 अप्रैल 2013 के भूकंप से पहले आठ बार बढ़ा रैडान
    07 अप्रैल 2013 को आए 3.8 तीव्रता के भूकंप से पहले रैडान में आठ असामान्य बढ़ोतरी दर्ज हुईं। 04 अप्रैल को तीन, 05 अप्रैल को तीन और 06 अप्रैल को दो बार रैडान का प्रवाह सामान्य सीमा से ऊपर गया। विज्ञानियों के अनुसार यह बढ़ोतरी बढ़ते भूगर्भीय तनाव के कारण चट्टानों में सूक्ष्म दरारें बनने और रैडान के प्रसार से जुड़ी हो सकती है।

    27 जून 2013 को बढ़ा भी और घटा भी स्तर
    27 जून 2013 को आए 3.5 तीव्रता के भूकंप से पहले रैडान में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की असामान्यताएं मिलीं। कुछ समय गैस का स्तर सामान्य से ऊपर गया, जबकि कुछ अवधि में असामान्य कमी भी दर्ज हुई। शोधकर्ताओं के अनुसार कमी सूक्ष्म दरारों के अस्थायी रूप से बंद होने, गैस के रास्ते में रुकावट या चट्टानों में द्रव की स्थिति बदलने से संबंधित हो सकती है।

    2015 और 2018 में भी मिले संकेत
    06 अक्टूबर 2015 के 3.8 तीव्रता के भूकंप से पहले 01 अक्टूबर को रैडान का स्तर असामान्य रूप से बढ़ा। वहीं 06 दिसंबर 2015 के 3.4 तीव्रता के भूकंप से एक दिन पहले भी रैडान में बढ़ोतरी दर्ज हुई। इस भूकंप की दूरी करीब 267 किलोमीटर थी। शोधकर्ताओं ने इसे क्षेत्रीय भूगर्भीय तनाव में बदलाव की संभावना से जोड़ा। इसके विपरीत 17 जून 2018 को आए 3.8 तीव्रता के भूकंप से तीन दिन पहले, 14 जून को रैडान में असामान्य कमी दर्ज हुई।

    यह है रैडान और इसलिए महत्वपूर्ण
    रैडान एक प्राकृतिक रेडियोधर्मी गैस है, जो चट्टानों में मौजूद यूरेनियम के प्राकृतिक क्षय से बनती है। यह जमीन और चट्टानों की सूक्ष्म दरारों से बाहर निकलती है। वैज्ञानिक परिकल्पना के अनुसार भूगर्भीय तनाव बढ़ने पर चट्टानों में नई दरारें बन सकती हैं या पुरानी दरारें खुल सकती हैं, जिससे रैडान के प्रवाह में बदलाव हो सकता है। दूसरी परिस्थितियों में दरारें बंद होने या उनमें पानी भरने से रैडान का प्रवाह घट भी सकता है।

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    अभी पूर्वानुमान नहीं, उसकी दिशा में महत्वपूर्ण कदम
    वाडिया संस्थान के शोधकर्ताओं के अनुसार यह अध्ययन भूकंप के पूर्वानुमान की पुष्टि नहीं करता, बल्कि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रैडान के व्यवहार और भूकंपीय गतिविधियों के बीच संबंध को बेहतर ढंग से समझने के लिए लगातार और व्यापक अध्ययन की जरूरत है। भविष्य में अध्ययन का दायरा बढ़ाकर अधिक सटीक निष्कर्ष हासिल करने का प्रयास किया जाएगा।

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