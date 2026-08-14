भूकंप से पहले बदलता है रैडान गैस का व्यवहार, पूर्वानुमान की दिशा में अहम संकेत

सुमन सेमवाल, देहरादून। दुनिया भर के विज्ञानी भूकंप का पूर्वानुमान लगाने की दिशा में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन अभी यह बता पाना संभव नहीं है कि किसी क्षेत्र में भूकंप कब आएगा। इतना जरूर है कि इस दिशा में वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के विज्ञानियों को महत्वपूर्ण संकेत मिले हैं।

संस्थान के ताजा अध्ययन के अनुसार भूकंप से पहले भूगर्भ से निकलने वाली रैडान गैस के प्रवाह में असामान्य बदलाव हो सकता है। यह अध्ययन विज्ञानी डा. वंदना, डा. प्रयदर्शी, डा. नरेश कुमार और डा. संजय कुमार ने किया है। शोध मार्च 2026 में रेडियोएनालिटिकल एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री जर्नल में प्रकाशित हुआ। 2009 से 2018 तक के आंकड़ों का अध्ययन विज्ञानियों ने गढ़वाल में वर्ष 2009 से 2018 तक आए 3.0 या उससे अधिक तीव्रता के भूकंपों के आंकड़ों का अध्ययन किया। इसके लिए जमीन में करीब 10 मीटर गहराई पर रैडान गैस की लगातार निगरानी की गई। आंकड़े हर 15 मिनट में दर्ज हुए, यानी एक दिन में 96 और पूरे अध्ययन काल में लाखों रिकॉर्ड तैयार हुए।

संस्थान की घुत्तू (टिहरी) स्थित भूकंप वेधशाला में रैडान के साथ हवा का तापमान, वायुमंडलीय दबाव, वर्षा, भूमिगत तापमान, भूजल स्तर और भूकंपीय कंपन जैसे संकेत भी दर्ज किए गए। इसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि रैडान में बदलाव मौसम या पानी से जुड़ा है अथवा धरती के भीतर चल रही भूकंपीय प्रक्रिया से।



07 अप्रैल 2013 के भूकंप से पहले आठ बार बढ़ा रैडान

07 अप्रैल 2013 को आए 3.8 तीव्रता के भूकंप से पहले रैडान में आठ असामान्य बढ़ोतरी दर्ज हुईं। 04 अप्रैल को तीन, 05 अप्रैल को तीन और 06 अप्रैल को दो बार रैडान का प्रवाह सामान्य सीमा से ऊपर गया। विज्ञानियों के अनुसार यह बढ़ोतरी बढ़ते भूगर्भीय तनाव के कारण चट्टानों में सूक्ष्म दरारें बनने और रैडान के प्रसार से जुड़ी हो सकती है।



27 जून 2013 को बढ़ा भी और घटा भी स्तर

27 जून 2013 को आए 3.5 तीव्रता के भूकंप से पहले रैडान में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की असामान्यताएं मिलीं। कुछ समय गैस का स्तर सामान्य से ऊपर गया, जबकि कुछ अवधि में असामान्य कमी भी दर्ज हुई। शोधकर्ताओं के अनुसार कमी सूक्ष्म दरारों के अस्थायी रूप से बंद होने, गैस के रास्ते में रुकावट या चट्टानों में द्रव की स्थिति बदलने से संबंधित हो सकती है।



2015 और 2018 में भी मिले संकेत

06 अक्टूबर 2015 के 3.8 तीव्रता के भूकंप से पहले 01 अक्टूबर को रैडान का स्तर असामान्य रूप से बढ़ा। वहीं 06 दिसंबर 2015 के 3.4 तीव्रता के भूकंप से एक दिन पहले भी रैडान में बढ़ोतरी दर्ज हुई। इस भूकंप की दूरी करीब 267 किलोमीटर थी। शोधकर्ताओं ने इसे क्षेत्रीय भूगर्भीय तनाव में बदलाव की संभावना से जोड़ा। इसके विपरीत 17 जून 2018 को आए 3.8 तीव्रता के भूकंप से तीन दिन पहले, 14 जून को रैडान में असामान्य कमी दर्ज हुई।



यह है रैडान और इसलिए महत्वपूर्ण

रैडान एक प्राकृतिक रेडियोधर्मी गैस है, जो चट्टानों में मौजूद यूरेनियम के प्राकृतिक क्षय से बनती है। यह जमीन और चट्टानों की सूक्ष्म दरारों से बाहर निकलती है। वैज्ञानिक परिकल्पना के अनुसार भूगर्भीय तनाव बढ़ने पर चट्टानों में नई दरारें बन सकती हैं या पुरानी दरारें खुल सकती हैं, जिससे रैडान के प्रवाह में बदलाव हो सकता है। दूसरी परिस्थितियों में दरारें बंद होने या उनमें पानी भरने से रैडान का प्रवाह घट भी सकता है।