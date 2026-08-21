देहरादून की शांत सड़कों पर बारूद का शोर, पिस्टल और लाठी-डंडों संग तीन किमी तक 'तांडव', खौफजदा लोग

अंकुर अग्रवाल, देहरादून। सुबह की हल्की ठंडक, पेड़ों से छनती हवा और शिक्षा के शहर की शांत रफ्तार... दून की यही पहचान रही है, लेकिन गुरुवार को इसी शांत शहर की सड़कों पर अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट ने सुकून को चीर दिया।

पलनगर इंडस्ट्रियल एरिया में शुरू हुआ छात्र गुटों का विवाद देखते ही देखते सड़क पर दौड़ते वाहनों, पिस्टल और लाठी-डंडों के साथ करीब तीन किलोमीटर तक पहुंच गया। पहले छह राउंड फायर हुए, फिर पीछा करते हुए सेंट ज्यूड्स चौक पर दोबारा गोली चली। एक युवक घायल हो गया।

यह सिर्फ एक फायरिंग नहीं थी। यह उस दून के बदलते मिजाज की खतरनाक तस्वीर थी, जिसे अब तक शिक्षा, शांति और सुकून के शहर के तौर पर पहचाना जाता रहा है। सबसे गंभीर बात यह रही कि पूरा घटनाक्रम किसी सुनसान कोने में नहीं, शहर की सबसे भीड़भाड़ वाली सड़कों पर हुआ। एक पक्ष कार में भागा तो दूसरा बाइकों से पीछे लग गया। हाथों में हथियार थे और सड़क पर बेलगाम रफ्तार। रास्ते में चार पुलिस पिकेट थीं। फिर भी विवाद एक स्थान पर नहीं रुका, बल्कि शहर के भीतर दौड़ता हुआ दूसरी जगह पहुंच गया।





दून के बदलते माहौल की सबसे खतरनाक तस्वीर शहर में दूसरे राज्यों से पढ़ने आने वाले हजारों छात्र दून की पहचान और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। समस्या बाहरी छात्र होना नहीं है। चिंता तब शुरू होती है जब छात्र गुटों की रंजिश कैंपस की सीमाएं लांघकर सड़क पर उतर आए और विवाद का जवाब तर्क या शिकायत से नहीं, हथियार से दिया जाए। गुरुवार की घटना इसी खतरे की ओर इशारा करती है। जिस शहर में शाम ढलते ही परिवार सड़कों पर निकलते हैं, उसी सड़क पर दिनदहाड़े गोलियां चलना सामान्य घटना मानकर नहीं टाला जा सकता।

दिव्यांशु कांड की कसक अभी ताजा दून में छात्र गुटों के विवाद का यह पहला गंभीर मामला नहीं है। कुछ माह पूर्व दिव्यांशु जटराणा हत्याकांड ने छात्र विवाद के खूनी अंजाम की भयावह तस्वीर दिखाई थी। उस घटना के बाद छात्र गतिविधियों पर निगरानी, रात में अभियान और संस्थानों के साथ समन्वय की बातें सामने आईं, लेकिन गुरुवार को फिर वही सवाल खड़ा हो गया कि क्या कार्रवाई का असर सिर्फ घटना के बाद दिखाई देता है।

किराये के कमरों में कौन रह रहा, पुलिस को नहीं पता दून में उत्तर प्रदेश के पड़ोसी जिलों समेत हरियाणा, पंजाब, हिमाचल आदि राज्यों के हजारों छात्र किराये के मकानों व छात्रावासों में रह रहे हैं। सवाल यह नहीं कि उन्हें कमरे मिल रहे हैं या नहीं, सवाल यह है कि मकान मालिकों ने जिन युवाओं को कमरे दिए, उनका पुलिस सत्यापन वास्तव में हुआ भी या नहीं।

हुआ तो कितनों का, कब हुआ और उसके बाद उनकी गतिविधियों पर निगरानी का क्या तंत्र है। मामूली किराये के लालच में कमरे देने की होड़ के बीच सत्यापन की प्रक्रिया महज कागजी खानापूर्ति बनकर रह गई है। सवाल शिक्षण संस्थानों से भी है। छात्र गुटों में रंजिश बढ़ती रही व कैंपस से निकलकर सड़क तक पहुंच गई, लेकिन संस्थानों की निगरानी व्यवस्था को इसकी भनक कब लगी।

क्या विश्वविद्यालयों में छात्र विवाद केवल अनुशासन समिति की फाइलों तक सीमित हैं और कैंपस के बाहर छात्र क्या कर रहे हैं, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। दून में अब सत्यापन का आंकड़ा नहीं, उसकी प्रभावशीलता सवालों के घेरे में है।