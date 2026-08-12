सृष्टि कंडारी दहेज हत्याकांड: सास की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, जेल में पति और ननद

जागरण संवाददाता, देहरादून। दहेज हत्या के मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपित सास प्रवीणा खत्री की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने मामले की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों और विवेचना के दौरान सामने आए तथ्यों को देखते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। सोमवार को सत्र न्यायाधीश महेश चंद्र कौशिवा की अदालत ने आदेश पारित किया।

मामला डोईवाला कोतवाली में दर्ज मुकदमे से जुड़ा है। मृतका सृष्टि कंडारी का विवाह हर्रावाला निवासी प्रवीणा खत्री के पुत्र सौरभ खत्री के साथ नवंबर 2025 में हुआ था। अभियोजन के अनुसार 29 जुलाई 2026 को मृतका की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। आरोपित की ओर से दलील दी गई कि प्राथमिकी झूठे और मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर दर्ज कराई गई है। बचाव पक्ष ने क्या कहा? बचाव पक्ष ने कहा कि महिला 66 वर्ष से अधिक उम्र की वरिष्ठ नागरिक हैं और शिक्षा विभाग से लेक्चरर पद से सेवानिवृत्त हुई हैं। उनके पति लंबे समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और 26 जुलाई 2026 को उनका निधन हुआ था।

वहीं अभियोजन ने जमानत का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि मृतका को दहेज की मांग को लेकर लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। अभियोजन के अनुसार मृतका ने मौत से पहले अपनी मां को व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो भी भेजा था, जिसमें उसने पति, ननद और सास पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। विवेचना के दौरान मृतका की बहन और अन्य स्वजनों के बयान भी दर्ज किए गए। इस मामले में पुलिस आरोपित सौरभ खत्री व उसकी बहन को पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है।

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की दूसरी जमानत अर्जी खारिज

देहरादून: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष सत्र न्यायालय ने आरोपित चंदन साहनी की दूसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने मामले की प्रकृति, उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपी के फरार होने की आशंका को देखते हुए जमानत देना उचित नहीं माना। आरोपित चंदन साहनी के खिलाफ शहर कोतवाली में दुष्कर्म व पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज है।

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बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपित एक मई 2025 से जिला देहरादून में निरुद्ध है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वहीं अभियोजन ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि पीड़िता 16 वर्ष से कम आयु की नाबालिग है। आरोप है कि आरोपित ने पीड़िता के साथ बार-बार दुष्कर्म किया जिसके कारण वह गर्भवती हो गई। अभियोजन के अनुसार आरोपित की पहली जमानत अर्जी 20 मई 2025 को खारिज हो चुकी थी।



हेरोइन तस्करी के मामले में जमानत खारिज

देहरादून: हेरोइन तस्करी से जुड़े मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट, देहरादून की अदालत ने आरोपित राहुल कुमार उर्फ योगी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने प्रथमदृष्टया उपलब्ध साक्ष्यों और सहआरोपितों के बयानों को देखते हुए जमानत देने से इनकार किया। आरोपित राहुल कुमार उर्फ योगी ग्राम नियामतपुर, नगीना, जिला बिजनौर का निवासी बताया गया है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है।