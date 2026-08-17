देहरादून में भारी बारिश का अलर्ट, सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद, बिजली गिरने की आशंका
देहरादून में भारी बारिश के अलर्ट के चलते जिलाधिकारी ने मंगलवार को कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है।
HighLights
देहरादून में भारी बारिश के अलर्ट पर स्कूल-आंगनबाड़ी बंद।
कक्षा एक से बारहवीं तक के सभी विद्यालय रहेंगे बंद।
मौसम विभाग के भारी वर्षा के पूर्वानुमान के कारण निर्णय।
जागरण संवाददाता, देहरादून। जिले में लगातार हो रही तेज वर्षा और मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए जिलाधिकारी डा. आशीष चौहान ने मंगलवार को जनपद के सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया है।
यह आदेश कक्षा एक से 12 तक संचालित सभी शासकीय, अशासकीय और निजी विद्यालयों पर लागू होगा। सभी आंगनबाड़ी केंद्र भी मंगलवार को बंद रहेंगे।
मौसम विभाग और राष्ट्रीय आपदा चेतावनी पोर्टल से मिले ताजा पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार की मध्याह्न तक देहरादून जिले में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ आकाशीय बिजली चमकने की आशंका है। वर्षा की तीव्रता के कारण जनजीवन प्रभावित होने और अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाया है।
जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को सभी विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों में आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।