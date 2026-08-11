देहरादून में सावन की शिवरात्रि पर उमड़ा आस्था का सैलाब, शिवालयों में गूंजे हर-हर महादेव के जयकारे

जागरण संवाददाता, देहरादून। सावन शिवरात्रि पर शहर के शिवालय हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज रहे हैं। मध्यरात्रि से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर समेत विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई।

श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर में सोमवार मध्यरात्रि 12 बजे से ही श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचने लगे। हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों के बीच भक्तों ने भगवान शिव का विधि-विधान से अभिषेक किया। मंदिर के महंत श्री 108 कृष्णा गिरी महाराज ने पूजा-अर्चना कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया।

इसके बाद मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती चली गई। इसे देखते हुए मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्था के लिए इंतजाम किए गए हैं। वहीं, सहारनपुर चौक स्थित श्री पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर में भी सावन शिवरात्रि पर सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है।

मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की। इसके अलावा जंगम शिवालय पलटन बाजार, श्याम सुंदर मंदिर पटेलनगर, प्राचीन शिव मंदिर धर्मपुर, सनातन धर्म मंदिर प्रेमनगर समेत शहर के अन्य शिवालयों में भी श्रद्धालु बेलपत्र, दूध, गंगाजल और जल अर्पित कर भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं।