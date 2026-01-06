वाहन बुकिंग की फर्जी वेबसाइट बनाने वालों की खंगाली जाएगी कुंडली, 4 को नोटिस जारी; देना पड़ सकता है भारी जुर्माना

जागरण संवाददाता, देहरादून। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वाहन बुकिंग की फर्जी वेबसाइट बनाने वालों की परिवहन विभाग ने कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। आरटीओ को एक साइट ऐसी मिली, जो बिना एग्रीगेटर लाइसेंस के संचालित हो रही है। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है।

आरटीओ प्रवर्तन डॉ. अनीता चमोला ने बताया कि परिवहन विभाग की पड़ताल में यह तथ्य सामने आया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिना एग्रीगेटर लाइसेंस के वाहनों की बुकिंग ली जा रही है, जो कि केंद्र सरकार की नियमावली के विरुद्ध है।