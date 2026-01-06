Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    वाहन बुकिंग की फर्जी वेबसाइट बनाने वालों की खंगाली जाएगी कुंडली, 4 को नोटिस जारी; देना पड़ सकता है भारी जुर्माना

    By Jaideep Jhinkwan Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 08:08 AM (IST)

    देहरादून परिवहन विभाग ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फर्जी वाहन बुकिंग वेबसाइटों की जांच शुरू कर दी है। आरटीओ को ऐसी साइटें मिली हैं जो बिना एग्रीगेटर लाइसें ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, देहरादून। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वाहन बुकिंग की फर्जी वेबसाइट बनाने वालों की परिवहन विभाग ने कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। आरटीओ को एक साइट ऐसी मिली, जो बिना एग्रीगेटर लाइसेंस के संचालित हो रही है। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है।

    आरटीओ प्रवर्तन डॉ. अनीता चमोला ने बताया कि परिवहन विभाग की पड़ताल में यह तथ्य सामने आया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिना एग्रीगेटर लाइसेंस के वाहनों की बुकिंग ली जा रही है, जो कि केंद्र सरकार की नियमावली के विरुद्ध है।

    नियमावली का उल्लंघन करने पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से एक लाख से एक करोड़ के जुर्माने का प्रविधान किया गया है। डिजिटल पे-टीएम, रेड बस, अभी बस, न्यूगो को नोटिस जारी किया गया है।

    इसके अलावा एक सप्ताह के भीतर एग्रीगेटर लाइसेंस लेने की चेतावनी दी गई है। आदेश का अनुपालन न करने पर भारी जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- कम राशन देने की शिकायत पर कार्रवाई, डीएम सीपी सिंह ने लेखपाल को हटाया; कोटेदार पर भी गिरेगी गाज