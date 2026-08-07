मोबाइल की लत में खो रहा बचपन, स्क्रीन टाइम बढ़ने से बिगड़ रहा मानसिक स्वास्थ्य

सुमित थपलियाल, देहरादून। मोबाइल, टैबलेट और अन्य डिजिटल उपकरणों का बढ़ता इस्तेमाल बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है। पढ़ाई, मनोरंजन और इंटरनेट मीडिया के नाम पर बढ़ता स्क्रीन टाइम अब कई बच्चों व किशोर के व्यवहार और दिनचर्या को प्रभावित कर रहा है।

स्क्रीन से बढ़ रही व्यवहार संबंधी समस्याएं

राजकीय दून मेडिकल कालेज अस्पताल के मनोरोग विभागाध्यक्ष डा. जया नवानी के अनुसार, बच्चों में बढ़ता स्क्रीन टाइम उनकी नींद, व्यवहार और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। लंबे समय तक मोबाइल इस्तेमाल करने वाले बच्चों में चिड़चिड़ापन, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी और सामाजिक गतिविधियों से दूरी जैसी समस्याएं देखी जा रही हैं। बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम तय करना और उनकी गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है।



काउंसलिंग से बच्चों को मिल रही मदद

जिला चिकित्सालय की मनोचिकित्सक डा. निशा सिंगला का कहना है कि स्क्रीन एडिक्शन के मामलों में केवल मोबाइल छुड़ाना समाधान नहीं है। इसके लिए बच्चे के व्यवहार को समझना, उसकी दिनचर्या में बदलाव लाना और अभिभावकों की भूमिका बढ़ाना जरूरी है। कई बार बच्चे अकेलेपन, तनाव अथवा भावनात्मक जरूरतों के कारण भी स्क्रीन की ओर अधिक आकर्षित होते हैं।



माता-पिता की भूमिका सबसे अहम

श्रीमहंत इन्दिरेश अस्पताल के मनाेरोग विभागाध्यक्ष प्रो. डा. शोभित गर्ग बताते हैं कि आज के समय में मोबाइल बच्चों के जीवन का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसकी आदत को नियंत्रित करना जरूरी है। अभिभावकों को बच्चों के साथ संवाद बढ़ाना चाहिए और उन्हें खेलकूद, रचनात्मक गतिविधियों और सामाजिक मेलजोल के लिए प्रेरित करना चाहिए। स्क्रीन से पूरी तरह दूर करना व्यावहारिक समाधान नहीं है, बल्कि जरूरी है कि डिजिटल उपकरणों के इस्तेमाल के लिए समय सीमा तय की जाए।