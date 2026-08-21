देहरादून के पीजी-हॉस्टलों में देर रात पुलिस की छापेमारी, चार संचालकों को नोटिस

जागरण संवाददाता, देहरादून। पढ़ाई की आड़ में हुड़दंग और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने वाले छात्र-छात्राओं पर शिकंजा कसने के लिए दून पुलिस ने प्रेमनगर क्षेत्र में स्थित पीजी और हॉस्टलों में देर रात आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर 20 अगस्त की देर रात पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में अलग-अलग पुलिस टीमों ने कई हॉस्टल और पीजी की जांच की।

चेकिंग के दौरान पुलिस ने हॉस्टल और पीजी संचालकों से वहां रह रहे छात्र-छात्राओं की जानकारी ली। संचालकों को सभी छात्रों का शत-प्रतिशत सत्यापन कराने और प्रतिष्ठानों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने स्पष्ट किया कि बिना सत्यापन किसी छात्र को पीजी या हॉस्टल में रखने पर संबंधित संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने हॉस्टल संचालकों को निर्देश दिए कि छात्र-छात्राओं के लिए रात 10 बजे तक प्रतिष्ठान में प्रवेश की समयसीमा निर्धारित की जाए। इसके अलावा बाहर से आने वाले व्यक्तियों को सत्यापन के बाद ही हॉस्टल में प्रवेश दिया जाए और आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए।

पुलिस ने चेतावनी दी कि यदि कोई छात्र रात में अनावश्यक रूप से घूमता पाया जाता है, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त मिलता है या हॉस्टल में नशीले पदार्थों के सेवन की शिकायत सामने आती है तो संबंधित छात्र के साथ प्रतिष्ठान संचालक के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।