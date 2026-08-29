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उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच पुलिस अलर्ट, नदी-नालों से दूर रहने की अपील

By Digital Desk Edited By: Vivek Shukla
Updated: Sat, 29 Aug 2026 09:07 AM (IST)

देहरादून और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश से नदी-नालों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते पुलिस को ...और पढ़ें

तेज वर्षा के बाद टपकेश्वर महादेव मंदिर से बहने वाली तमसा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। जागरण

तेज वर्षा के बाद टपकेश्वर महादेव मंदिर से बहने वाली तमसा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। जागरण

HighLights

  1. देहरादून में बारिश से नदी-नालों का जलस्तर बढ़ा।

  2. पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया, गश्त जारी।

  3. लोगों को नदी-नालों से दूर रहने की चेतावनी।

जागरण संवाददाता, देहरादून। देहरादून और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ने लगा है। इसे देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पुलिस टीमें संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर हालात का जायजा ले रही हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सतर्क हैं।

बारिश के कारण नदी-नालों में अचानक पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस की ओर से इनके आसपास रहने वाले लोगों को विशेष रूप से सावधान किया जा रहा है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमें संवेदनशील स्थानों पर पहुंचकर लोगों को लाउड हेलर के माध्यम से चेतावनी दे रही हैं। लोगों से नदी, नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों के आसपास नहीं जाने की अपील की जा रही है।

पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान नदी और नालों का जलस्तर सामान्य दिखाई देने पर भी उनके किनारे जाने से बचें। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश होने की स्थिति में नदियों में अचानक तेज बहाव आने का खतरा बना रहता है। ऐसे में विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों को नदी-नालों से दूर रखने की सलाह दी गई है।

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पुलिस की टीमें थाना क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों की लगातार निगरानी की जा रही है। पुलिसकर्मी जलस्तर और मौसम की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।