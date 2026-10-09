देहरादून में मोबाइल की अनोखी चोरी: पहले चुराया फोन, फिर मैसेज कर पूछा- 'पासवर्ड क्या है?'

जागरण संवाददाता, देहरादून। क्लेमेनटाउन में मोबाइल चोरी की घटना तूल पकड़ती जा रही है। मोबाइल चोरी होने के बाद आरोपित ने खुद ही मैसेज कर उसका पासवर्ड भी पूछ डाला।

एक युवती ने इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। कुछ ही समय में इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा। आरोप है कि क्लेमेनटाउन से कई लोगों के फोन चोरी हुए हैं।

चोरी हुए है कई लोगों के फोन

मामला 12 सितंबर का है। पुलिस के अनुसार, सक्षम नाम के युवक ने मोबाइल फोन चोरी होने की शिकायत की। इसके आधार पर सर्विलांस टीम को जांच में लगाया गया। बुधवार को युवती कौशिकी ध्यानी का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ।

इसमें वह कह रही है कि क्लेमेनटाउन से उसका व उसके भाई समेत अन्य लोगों के फोन चोरी हुए हैं। फोन चोरी करने वाले ने उन्हें मैसेज कर पासवर्ड तक पूछ डाला। आरोप है कि जिसने फोन चोरी किए वह प्रेमनगर समेत कई जगह से फोन चोरी कर चुका है।