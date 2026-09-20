देहरादून के मोहब्बेवाला में फिर हादसा, ट्रक के नीचे दबा बाइक सवार... मौत

जागरण संवाददाता, देहरादून। मोहब्बेवाला में हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार सुबह सीमेंट से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। घटना के बाद हाईवे पर जाम लग गया।

जानकारी के अनुसार सुबह सीमेंट से भरा ट्रक आशारोड़ी से देहरादून की तरफ आ रहा था। मोहब्बेवाला ढाल पर ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान वहां से गुजर रहा बाइक सवार ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया।