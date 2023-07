Dehradun News: मां से मिलने गया युवक नाले में बहा, पुलिस व एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी

Dehradun News राजधानी देहरादून में आइएसबीटी से अपनी मां से मिलने दशमेश नगर डीएस कालोनी गया एक युवक नाले में बह गया। पुलिस के साथ-साथ एसडीआरएफ की टीम भी युवक की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस की अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं जोकि शांति विहार से मोथरोवाला होते हुए दूधली तक नदी के तट खंगाल रही है।

Dehradun News: मां से मिलने गया युवक नाले में बहा, लापता

