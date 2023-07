Dehradun News: पार्टी कर लौट रहे युवक की हादसे में मौत; चलती का बाहर निकाला था शरीर, पेड़ से टकराया

पार्टी कर लौट रहा युवक किमाड़ी रोड पर हादसे का शिकार हो गया। उसका शरीर सड़क किनारे के पेड़ से टकराया था। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इंस्पेक्टर कैंट कोतवाली संपूर्णानंद गैरोला ने बताया कि कार सवार चार दोस्त पार्टी कर किमाड़ी रोड से गढ़ी कैंट की तरफ आ रहे थे। कार में कुनाल यादव निवासी प्रेमनगर और उसके दोस्त ऋषभ कुनाल खत्री और कार्तिक चावला सवार थे।

पार्टी कर लौट रहा युवक किमाड़ी रोड पर हादसे का शिकार हो गया।

Your browser does not support the audio element.

देहरादून, जागरण संवाददाता: पार्टी कर लौट रहा युवक किमाड़ी रोड पर हादसे का शिकार हो गया। उसका शरीर सड़क किनारे के पेड़ से टकराया और वह कार से निकलकर सड़क पर गिरा। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इंस्पेक्टर कैंट कोतवाली संपूर्णानंद गैरोला ने बताया कि कार सवार चार दोस्त पार्टी कर किमाड़ी रोड से गढ़ी कैंट की तरफ आ रहे थे। कार में कुनाल यादव (21) निवासी प्रेमनगर और उसके दोस्त ऋषभ, कुनाल खत्री और कार्तिक चावला सवार थे। पुलिस के मुताबिक, कुनाल से हादसे के वक्त शरीर का ऊपर का हिस्सा चलती कार से बाहर निकाला हुआ था। इस दौरान किमाड़ी रोड पर सर्किट हाउस चौकी से पहले मोड़ पर कार पेड़ के पास आई। कुनाल के शरीर का कार से बाहर निकाला हिस्सा पेड़ से टकरा गया। वह कार से निकलकर सड़क पर गिरा। दोस्त उपचार के गढ़ी स्थिति निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां उपचार के दौरान कुनाल की मौत हो गई। कार सवार अन्य तीनों दोस्त सुरक्षित हैं। कुनाल के पिता सुरेंद्र यादव होमगार्ड बताए जा रहे हैं। 21 वर्षीय बेटे की मौत की सूचना के बाद स्वजन सदमे में हैं।

Edited By: Shivam Yadav