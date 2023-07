Dehradun: गैर समुदाय के युवक ने खुद को हिंदू बताकर महिला से किया दुष्कर्म, 13 साल की बच्ची की मां है पीड़िता

उत्तराखंड में नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताकर एक बच्ची की मां को प्रेमजाल में फंसाया और हरिद्वार ले जाकर उसके साथ कई दिन तक दुष्कर्म किया। भेद खुलने पर आरोपी ने पीड़िता की पिटाई की और इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

देहरादून, जागरण संवाददाता: उत्तराखंड में नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताकर एक बच्ची की मां को प्रेमजाल में फंसाया और हरिद्वार ले जाकर उसके साथ कई दिन तक दुष्कर्म किया। भेद खुलने पर आरोपी ने पीड़िता की पिटाई की और इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, मारपीट, दुष्कर्म और धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार, महिला की 13 वर्ष की बेटी है, जो अपने ननिहाल चमोली में रहती है। महिला तलाकशुदा है और निजी एजेंसी में काम करती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात राजीव नगर के रहने वाले समीर नाम के युवक से हुई। आरोपी ने खुद को हिंदू बताया। मई में आरोपी उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ हरिद्वार स्थित बाबर कॉलोनी ले गया। निकाह करने बनाया का दबाव कुछ दिन बाद महिला को पता चला कि समीर का असली नाम सावेज है। यह सुनकर महिला घबरा गई और वहां से निकलने का प्रयास करने लगी। इस पर आरोपी ने महिला की बुरी तरह पिटाई की। उस पर इस्लाम अपनाकर निकाह करने का दबाव बनाया। मना करने पर आरोपी ने उसे और उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी। इसी बीच आरोपी ने महिला की अश्लील वीडियो भी बना ली और उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देकर उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। महिला किसी तरह से उसके चंगुल से छूटकर देहरादून पहुंची। इसके बाद भी सावेज महिला को जान से मारने की धमकी देता रहा। पुलिस ने बताया कि सावेज मोटर मैकेनिक का काम करता है। उसने अपनी पत्नी को छोड़ रखा है।

