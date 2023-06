Dehradun News: मूक बधिर से 13 लाख रुपये हड़पने वाले ने किया आत्मसमर्पण, ऑनलाइन ट्रेडिंग का दिया था झांसा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि पटेलनगर निवासी मूकबधिर विक्रम कुमार पड़ाला के साथ साइबर ठगों ने 13 लाख 12 हजार रुपये की धोखाधड़ी की थी। जांच टीम ने घटना में प्रयोग मोबाइल नंबर व पीड़ित से प्राप्त धनराशि की जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि धनराशि दिल्ली और जयपुर राजस्थान में विभिन्न खातों में स्थानांतरित हुई है। मंगलवार को आरोपी ने एसटीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।

मूकबधिर से 13 लाख रुपये हड़पने वाले ठग ने किया आत्मसमर्पण

देहरादून, जागरण संवाददाता: मूक बधिर से 13 लाख, 12 हजार रुपये ठगने वाले गिरोह के एक सदस्य ने सोमवार को उत्तराखंड पुलिस की एसटीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस मामले में एसटीएफ दो आरोपियों को पहले ही राजस्थान से गिरफ्तार कर चुकी है। साइबर ठगों ने क्रिप्टोकरेंसी में ऑनलाइन ट्रेडिंग कर लाभ कमाने व खुद को फ्लिपकार्ट कंपनी का गिफ्ट गिविंग मैनेजर बताकर यू-ट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के टास्क से लाभ कमाने का लालच देकर पीड़ित से धोखाधड़ी की थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि पटेलनगर निवासी मूकबधिर विक्रम कुमार पड़ाला के साथ साइबर ठगों ने 13 लाख, 12 हजार रुपये की धोखाधड़ी की थी। जांच टीम ने घटना में प्रयोग मोबाइल नंबर व पीड़ित से प्राप्त धनराशि की जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि धनराशि दिल्ली और जयपुर राजस्थान में विभिन्न खातों में स्थानांतरित हुई है। इसके बाद इंस्पेक्टर विकास भारद्वाज की देखरेख में टीम को राजस्थान भेजा गया, जहां से बीते 14 जून को आरोपित संतोष कुमार मीणा और सुरेश कुमार मीणा दोनों निवासी जयपुर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच में पिंटू मीणा निवासी ग्राम अभयपुरा, जयपुर का नाम भी सामने आया था। पुलिस उसकी तलाश कर ही रही थी कि मंगलवार को आरोपी ने एसटीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। एसएसपी ने बताया कि इस मामले में कुछ अन्य ठगों के नाम भी सामने आए हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

