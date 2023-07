Dehradun News: सड़कें सुधारने देर रात शहर में निकलीं डीएम, दिए गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश

Dehradun News मानसून सीजन के मद्देनजर शहर की सड़कों पर चल रहे निर्माण कार्य गड्ढे भरान व सीवर लाइन बिछाने के कार्य का जिलाधिकारी सोनिका ने सोमवार देर रात औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने लोनिवि प्रांतीय खंड/निर्माण खंड और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों के गड्डे भरान के कार्यों में लापरवाही ना हो।

शहर की सड़कों पर चल रहे निर्माण कार्यों का किया औचक निरीक्षण

जागरण संवाददाता, देहरादून: मानसून सीजन के मद्देनजर शहर की सड़कों पर चल रहे निर्माण कार्य, गड्ढे भरान व सीवर लाइन बिछाने के कार्य का जिलाधिकारी सोनिका ने सोमवार देर रात औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों व निर्माण कंपनियों को गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सोमवार देर रात सबसे पहले राजपुर रोड का निरीक्षण किया। इसके बाद वह राजपुर रोड से क्रास रोड माल से ईसी रोड से होते हुए सर्वे चौक पहुंची। इसके बाद वह सहस्त्रधारा क्रॉसिंग की तरफ निरीक्षण को निकलकर आईटी पार्क होते हुए कैनाल रोड से वापिस राजपुर रोड तक पहुंची। इस दौरान जिलाधिकारी ने लोनिवि प्रांतीय खंड/निर्माण खंड और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों के गड्डे भरान के कार्यों में लापरवाही ना हो। उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम के कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। सड़कों पर जलभराव ना हो, इसके लिए उचित व्यवस्था करने और सड़कों पर गड्ढे भरकर पैच वर्क करने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़कों के गड्ढों के कारण आमजन को परेशानी ना हो तथा किसी प्रकार की दुर्घटना घटित ना होने पाए। निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड एवं प्रांतीय खंड के अधिकारी सहित स्मार्ट सिटी के अधिकारी मौजूद रहे।

Edited By: Nirmala Bohra