Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    देहरादून के मोहब्बेवाला में फिर भीषण हादसा, श्रमिक का सिर धड़ से अलग हुआ

    By Soban Singh Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 02:04 PM (IST)

    देहरादून के मोहब्बेवाला में एक तेज रफ्तार कंटेनर अनियंत्रित होकर रोड क्लीनिंग मशीन पर पलट गया, जिससे मशीन चालक महेश की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के ...और पढ़ें

    मोहब्बेवाला में रोड क्लीनिंग मशीन के ऊपर पलटा कंटेनर। पुलिस

    मोहब्बेवाला में रोड क्लीनिंग मशीन के ऊपर पलटा कंटेनर। पुलिस

    timer icon

    समय कम है?

    जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

    संक्षेप में पढ़ें

    जागरण संवाददाता, देहरादून। मोहब्बेवाला में गुरुवार सुबह फिर भीषण हादसा हो गया। तेज रफ्तार कंटेनर अनियंत्रित होकर रोड क्लीनिंग मशीन के ऊपर पलट गया।

    हादसा इतना भीषण था कि मशीन चालक श्रमिक का सिर धड़ से अलग हो गया। हादसे के बाद कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कंटेनर को कब्जे में ले लिया। पुलिस आरोपित कंटेनर चालक की तलाश कर रही है।

    पुलिस के अनुसार, गुरुवार सुबह एक कंटेनर सहारनपुर से देहरादून की ओर आ रहा था। आशारोड़ी से पहले रोड क्लीनिंग मशीन सफाई में लगी हुई थी। तेज रफ्तार कंटेनर ने अचानक नियंत्रण खो दिया और रोड क्लीनिंग मशीन के ऊपर पलट गया।

    दो घंटे की मशक्कत के बाद यातायात सुचारु

    कंटेनर के नीचे दबने से रोड क्लीनिंग मशीन के चालक महेश निवासी ग्राम नंदूपुर थाना कमासिन, जिला बांदा (उत्तर प्रदेश) का सिर धड़ से अलग हो गया। सूचना पर आशारोड़ी चौकी व क्लेमेनटाउन थाने से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दो हाइड्रा मंगवाकर कंटेनर को सीधा कर सड़क किनारे किया गया।

    मृतक महेश के शव को एंबुलेंस से कोरोनेशन अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने महेश के स्वजन को घटना की सूचना दे दी है। घटना के बाद ही आरोपित कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद रोड पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद यातायात सुचारु हो पाया।

    खबरें और भी

    थानाध्यक्ष क्लेमेनटाउन मोहन सिंह ने बताया कि आरोपित कंटेनर चालक की तलाश की जा रही है। कंटेनर के मालिक से भी संपर्क किया जा रहा है।