Dehradun: हास्टल की चौथी मंजिल से गिरा इंटर्न डाक्टर, कूल्हे की हड्डी टूटी; सिर पर लगे 22 टांके

जागरण संवाददाता, देहरादून: राजकीय दून मेडिकल कालेज का 24 वर्षीय इंटर्न डाक्टर सोमवार दोपहर करीब डेढ़ बजे हास्टल की चौथी मंजिल से नीचे गिर गया। घटना के तुरंत बाद उसे गंभीर स्थिति में दून अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया।

डाक्टरों ने बताया कि कार्तिक को गंभीर चोटें आई हैं। उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई है, सिर पर गंभीर चोट आई है और कमर के निचले हिस्से की हड्डी पिचक गई है। उसके सिर पर 22 टांके लगे हैं।

फिलहाल वह डाक्टरों की देख-रेख में है और बात कर पा रहा है। प्राचार्य डा. गीता जैन ने बताया कि घटना का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं है। प्रारंभिक जांच और इंटर्न डाक्टर के बयान के आधार पर ही स्थिति साफ होगी।