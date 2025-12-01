Language
    Dehradun: हास्टल की चौथी मंजिल से गिरा इंटर्न डाक्टर, कूल्हे की हड्डी टूटी; सिर पर लगे 22 टांके

    By SUKANT MAMGAINEdited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 08:16 PM (IST)

    देहरादून के राजकीय दून मेडिकल कालेज के छात्रावास की चौथी मंजिल से 24 वर्षीय इंटर्न डाक्टर कार्तिक चौधरी गिर गए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का कारण अभी अज्ञात है। वहीं, कालेज प्रशासन ने जांच समिति का गठन किया है। पुलिस भी मामले की जांच कर रही है।

    राजकीय दून मेडिकल कालेज।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: राजकीय दून मेडिकल कालेज का 24 वर्षीय इंटर्न डाक्टर सोमवार दोपहर करीब डेढ़ बजे हास्टल की चौथी मंजिल से नीचे गिर गया। घटना के तुरंत बाद उसे गंभीर स्थिति में दून अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया।

    डाक्टरों ने बताया कि कार्तिक को गंभीर चोटें आई हैं। उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई है, सिर पर गंभीर चोट आई है और कमर के निचले हिस्से की हड्डी पिचक गई है। उसके सिर पर 22 टांके लगे हैं।

    फिलहाल वह डाक्टरों की देख-रेख में है और बात कर पा रहा है। प्राचार्य डा. गीता जैन ने बताया कि घटना का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं है। प्रारंभिक जांच और इंटर्न डाक्टर के बयान के आधार पर ही स्थिति साफ होगी।

    जानकारी के अनुसार, इंटर्न डाक्टर कार्तिक चौधरी ( 24 वर्ष) निवासी काशीपुर ऊधम सिंह नगर सोमवार दोपहर में हास्टल की चौथी मंजिल पर फोन पर बात कर रहा था। अचानक उनका संतुलन बिगड़ा और वह नीचे गिर गया। हास्टल वार्डन व अन्य लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया।

    मेडिकल कालेज प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच समिति का गठन कर दिया है। समिति पूरे मामले की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट देगी।

    वहीं, पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर, डाक्टरों ने बताया कि कार्तिक की हालत स्थिर है, लेकिन उन्हें उच्च स्तरीय चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है।

