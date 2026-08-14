देहरादून में जमीन दिलाने का झांसा देकर ठगे 2.20 करोड़ रुपये, दो लोगों पर मुकदमा दर्ज 

जागरण संवाददाता, देहरादून। जमीन दिलाने का झांसा देकर आरोपितों ने 2.20 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी कर दी। इस मामले में पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने दो व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस को दी तहरीर में सलीम अहमद निवासी मेहूंवाला माफी ने बताया कि वर्ष 2023 में मेहूंवाला माफी में इन्फिनिटी वेलनेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने उसके व उसके सहयाेगियों के माध्यम से जमीन खरीदी थी। जब कमरूद्दीन व जमील अहम को पता चला कि कंपनी जमीन खरीद रही है तो कमरूद्दीन ने भी अपनी जमीन बेचने की मंशा जाहिर की।

शिकायतकर्ता व कंपनी ने कमरूद्दीन उर्फ नसरूद्दीन से जमीन के बाबत बातचीत की तो दोनों पक्षों के बीच जमीन का सौदा 2.20 करोड़ रुपये में तय हो गया। रकम लेने के बाद आरोपितों ने जमीन बेचने से इंकार कर दिया। पटेलनगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक विनोद गुसांई ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपित कमरुद्दीन व जमील अहमद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। नर्सिंग स्टाफ नकदी व गहने लेकर हुआ फरार बुजुर्ग की देखभाल करने आया शातिर दूसरे ही दिन घर से नकदी व गहने लेकर फरार हो गया। इस मामले में रायपुर थाना पुलिस ने अमेरिकन होम नर्सिंग कंपनी के आरोपित राज बर्धन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पुलिस को दी तहरीर में पूजा बडोला निवासी ननूरखेड़ा ने बताया कि उनके पिताजी 87 वर्षीय वुद्ध हैं। उनकी देखभाल के लिए सात अगस्त को उन्होंने जस्ट डायल पर नर्सिंग स्टाफ के लिए सर्च किया। इसके बाद उन्हें अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया और अपना नाम धीरज बताया।

नौ अगस्त को अमेरिकन होम नर्सिंग कंपनी से एक व्यक्ति आया जिसने अपना नाम राज बर्धन बताया और काम करने लगा। 10 अगस्त सुबह वह अचानक खाना खाने के बाद चला गया और दोबारा लौटकर नहीं आया। वह घर से गहने व 70 हजार रुपये नकदी लेकर फरार हो गया।