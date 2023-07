Dehradun News: कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया तो लगेगी NSA, मुस्लिम समुदाय के साथ बैठक करेंगे SSP

एसएसपी ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति व समूह को नियम विरुद्ध कार्य करने की न तो अनुमति दी जाएगी और ना ही ऐसी किसी गतिविधि को बर्दाश्त किया जाएगा। जो भी व्यक्ति या समुदाय कानून विरुद्ध कार्य करते हुए सांप्रदायिक सौहार्द व कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करेगा उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Dehradun: कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया तो लगेगी NSA, मुस्लिम समुदाय के साथ बैठक करेंगे SSP

Your browser does not support the audio element.

देहरादून, जागरण संवाददाता। विकासनगर क्षेत्र में पिछले तीन-चार दिनों से बिगड़ रहे माहौल को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर ने विकासनगर का दौरा किया, वहीं देहरादून में हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों के साथ गोष्ठी की। गोष्ठी में हिन्दू वादी संगठनों के अलावा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कमलेश उपाध्याय व अपर जिला मजिस्ट्रेट रामजी शरण भी मौजूद रहे। इस दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपेक्षा की गई व कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करने के साथ-साथ सांप्रदायिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी भी गतिविधि को न करने के संबंध में स्पष्ट रूप से बताया गया। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति व समूह को नियम विरुद्ध कार्य करने की न तो अनुमति दी जाएगी और ना ही ऐसी किसी गतिविधि को बर्दाश्त किया जाएगा। जो भी व्यक्ति या समुदाय कानून विरुद्ध कार्य करते हुए सांप्रदायिक सौहार्द व कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्रवाई की जाएगी। हिंदूवादी संगठनों से सहयोग प्रदान करने और किसी भी सूचना को पुलिस के सक्षम प्राधिकारी को तत्काल सूचित करने को कहा गया। आज शुक्रवार को एसएसपी मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेंगे। एसएसपी ने बताया कि गुरुवार को विकास नगर क्षेत्र में पुलिस की ओर से कस्बा विकासनगर, हरबर्टपुर, ढकरानी, भीमावाला, जीवनगढ़, नवाबगढ़ आदि क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से विकास नगर क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को नियुक्त किया गया है।

Edited By: Narender Sanwariya