तलाक की तैयारी की खबर ने पति को बनाया हत्यारा, पत्नी के सिर के आर-पार कर दी गोली

देहरादून: क्लेमेनटाउन थाना क्षेत्र में 21 सितंबर को महिला काजल की गोली मारकर हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में महिला के पति धीरज पंवार उर्फ लल्लू को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, पत्नी की ओर से तलाक लेने की तैयारी किए जाने की जानकारी मिलने के बाद आरोपित तनाव में आ गया था। उसने पत्नी की हत्या की योजना बनाई और सहारनपुर से देसी तमंचा खरीदकर देहरादून पहुंचा था।

पुलिस के मुताबिक, 21 सितंबर को आरोपित धीरज ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद मृतका के भाई की तहरीर पर थाना क्लेमेनटाउन में हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपित धीरज पंवार घटना के बाद से मोबाइल बंद कर फरार था।