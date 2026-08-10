देहरादून में भारी बारिश से तबाही, चानचक में तीन मकान ध्वस्त; चंद्रबनी में घरों में घुसा पानी

जागरण संवाददाता, देहरादून। रातभर हुई भारी बारिश देहरादून में आफत बन गई। लगातार बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर आ गए और कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। नदी किनारे और निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

कारगी क्षेत्र के चानचक में नदी किनारे स्थित तीन मकान ध्वस्त हो गए। मकानों के ध्वस्त होने से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। वहीं चंद्रबनी क्षेत्र में बारिश का पानी सड़कों पर बहने लगा, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई घरों में पानी घुसने से लोगों को नुकसान उठाना पड़ा।

भारी बारिश के चलते शहर के कई अन्य हिस्सों में भी जलभराव हुआ। नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। लगातार बारिश को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है।