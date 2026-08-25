देहरादून में गाड़ियों के VIP नंबरों के लिए लोगों ने जमकर लुटाए पैसे, 13.91 लाख में नीलाम हुआ '0001'
दून में फैंसी नंबर प्लेटों की नीलामी ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसमें UK07-HN-0001 नंबर 13.91 लाख और UK07-HP-0003 नंबर 9.04 लाख रुपये में बिका।
HighLights
UK07-HN-0001 नंबर 13.91 लाख रुपये में बिका।
UK07-HP-0003 नंबर 9.04 लाख रुपये में नीलाम हुआ।
कुल 27 फैंसी नंबरों से 69.58 लाख की बोली।
जागरण संवाददाता, देहरादून। दून में गाड़ी खरीदने के बाद पसंदीदा नंबर पाने का जुनून किस कदर बढ़ रहा है, इसका अंदाजा परिवहन विभाग की ताजा ऑनलाइन नीलामी से लगाया जा सकता है। फैंसी नंबरों के लिए दूनवासियों ने इस बार बोली के सारे पुराने आंकड़े पीछे छोड़ दिए।
UK07-HN-0001 नंबर के लिए 13 लाख 91 हजार रुपये की बोली लगी, जबकि UK07-HP-0003 नंबर 9 लाख चार हजार रुपये में बिका। खास बात यह है कि दोनों नंबरों के लिए लगी बोली ने अपने-अपने पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए।
0001 नंबर के लिए इससे पहले मई 2025 में 13 लाख 77 हजार रुपये की रिकॉर्ड बोली लगी थी। अब नई बोली ने इस रिकॉर्ड को भी 14 हजार रुपये से पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले जनवरी 2026 में 0001 के लिए 13.74 लाख रुपये की बोली लगी थी।
0003 पर भी नौ लाख की छलांग
इस बार सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बोली 0003 के लिए लगी। UK07-HP-0003 के लिए 9.04 लाख रुपये की बोली पहुंची। जबकि कुछ समय पहले तक इस नंबर के लिए बोली हजारों में ही सिमटी रहती थी। वर्ष 2024 की एक नीलामी में 0003 नंबर 84 हजार रुपये में बिका था।
27 नंबरों पर करीब 69.58 लाख की बोली
नीलामी में शामिल 27 फैंसी नंबरों के लिए कुल 69 लाख 58 हजार रुपये की बोली लगी। 0001 और 0003 के बाद 7000 नंबर 1.05 लाख रुपये, 0009 नंबर 3.95 लाख रुपये, 9999 नंबर 2.83 लाख रुपये, 0002 नंबर 3.50 लाख रुपये, जबकि एक अन्य 0003 पर 9.04 लाख रुपये की बोली दर्ज हुई। कई अन्य नंबरों के लिए भी एक से लेकर कई लाख रुपये तक बोली लगी।
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फैंसी नंबरों का यह बढ़ता बाजार अब सिर्फ पसंद तक सीमित नहीं है। महंगी गाड़ियों के साथ मनचाहा नंबर भी दून में प्रतिष्ठा और पहचान का हिस्सा बनता जा रहा है। परिवहन विभाग की ऑनलाइन नीलामी व्यवस्था ने इस होड़ को पारदर्शी मंच दिया है और हर नई नीलामी में नंबरों की कीमत नए रिकॉर्ड बना रही है। विभाग की व्यवस्था के तहत पसंदीदा पंजीयन संख्या ऑनलाइन बुक करने अथवा नीलामी में बोली लगाकर हासिल की जा सकती है।