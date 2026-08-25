देहरादून में गाड़ियों के VIP नंबरों के लिए लोगों ने जमकर लुटाए पैसे, 13.91 लाख में नीलाम हुआ '0001'

जागरण संवाददाता, देहरादून। दून में गाड़ी खरीदने के बाद पसंदीदा नंबर पाने का जुनून किस कदर बढ़ रहा है, इसका अंदाजा परिवहन विभाग की ताजा ऑनलाइन नीलामी से लगाया जा सकता है। फैंसी नंबरों के लिए दूनवासियों ने इस बार बोली के सारे पुराने आंकड़े पीछे छोड़ दिए।

UK07-HN-0001 नंबर के लिए 13 लाख 91 हजार रुपये की बोली लगी, जबकि UK07-HP-0003 नंबर 9 लाख चार हजार रुपये में बिका। खास बात यह है कि दोनों नंबरों के लिए लगी बोली ने अपने-अपने पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए।

0001 नंबर के लिए इससे पहले मई 2025 में 13 लाख 77 हजार रुपये की रिकॉर्ड बोली लगी थी। अब नई बोली ने इस रिकॉर्ड को भी 14 हजार रुपये से पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले जनवरी 2026 में 0001 के लिए 13.74 लाख रुपये की बोली लगी थी।

0003 पर भी नौ लाख की छलांग इस बार सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बोली 0003 के लिए लगी। UK07-HP-0003 के लिए 9.04 लाख रुपये की बोली पहुंची। जबकि कुछ समय पहले तक इस नंबर के लिए बोली हजारों में ही सिमटी रहती थी। वर्ष 2024 की एक नीलामी में 0003 नंबर 84 हजार रुपये में बिका था।