Dehradun News: दो दिन बाद भी नहीं खुला दिल्ली-यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग, लोगों को हो रही परेशानी

विकासनगर, जागरण संवाददाता। वर्षा के चलते दिल्ली-यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हथियारी के पास चट्टान गिरने से बाधित हाईवे बुधवार को दूसरे दिन भी नहीं खुल पाया है। पहले जेसीबी से बोल्डर हटाने की कोशिश की गई, लेकिन आपरेटर ने हाथ खड़े कर दिए। अब पोकलेन मशीन से चट्टान हटाई जा रही है।मंगलवार सुबह करीब 10 बजे दिल्ली-यमुनोत्री हाईवे पर हथियारी के पास भूस्खलन हुआ। इससे हाईवे बाधित हो गया। तीर्थयात्रियों को कालसी से दूसरा रूट अपनाना पड़ रहा है। जिससे तीर्थयात्रियों को करीब 15 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी नापनी पड़ रही है। इस कारण ग्रामीणों व तीर्थयात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। बाड़वाला हथियारी जुड्डो जाने के लिए भी दिल्ली-यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का दबाव रहता है। आजकल यात्रा सीजन में वाहनों का दबाव और बढ़ गया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने हाईवे से चट्टान हटाने के लिए पहले दो जेसीबी मशीनें लगाई, लेकिन चट्टान तोड़ने में जेसीबी कारगर न होने से आपरेटर ने मना कर दिया। मूसरी से पोकलेन मशीन मंगाकर चट्टान को तोड़ा जा रहा है। बुधवार दोपहर तक आधा ही काम हो पाया है। जिसके चलते राजमार्ग के देर रात तक खुलने की संभावना जताई जा रही है। उधर, लोक निर्माण विभाग देहरादून के सहायक अभियंता प्रदीप कुमार सैनी ने बताया कि हथियारी के समीप पहाड़ से भारी भरकम चट्टानें गिरने से बंद राजमार्ग को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। बुधवार रात तक मार्ग को खोल दिया जाएगा।

Edited By: Narender Sanwariya