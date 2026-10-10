देहरादून दरगाह तोड़फोड़: खादिम पर हथौड़े और लाठी-डंडे लेकर टूट पड़े 25 लोग, बंधक बनाकर पीटा

जागरण संवाददाता, देहरादून। डालनवाला क्षेत्र स्थित रेंजर्स ग्राउंड में दरगाह बाबा जमात शाह में घुसकर तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि दरगाह के खादिम को बंधक बनाकर मारपीट की गई। शिकायत पर पुलिस ने बजरंग दल के दो कार्यकर्ताओं को नामजद करते हुए 25 अज्ञात के खिलाफ मुक़दमा दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, इस मामले में दरगाह के खादिम मकसूद अहमद ने शिकायत की। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को दरगाह बाबा जमात शाह में बजरंग दल के अमन स्वेडिया, सिद्दार्थ अपने 20-25 साथियों के साथ हथौड़े, लाठी डंडे के साथ जबरन दरगाह परिसर में घुसकर तोडफोड की।