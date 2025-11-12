देहरादून में पेनकार्ड अपडेट करने का झांसा देकर ठगे 2.50 लाख रुपये, एप पर क्लिक करना पड़ा भारी

जागरण संवाददाता, देहरादून। साइबर ठग ने खुद को बैंककर्मी बताकर पेन कार्ड अपडेट करने का झांसा देकर 2.50 लाख रुपये की ठगी कर दी। इस मामले में कैंट कोतवाली में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस को दी तहरीर में श्याम सिंह निवासी सिरमोर टीस्टेट गढ़ी कैंट ने बताया कि 25 अक्टूबर को उनके वाट्सएप नंबर पर एक अज्ञात व्यक्ति ने मैसेज भेजा। व्यक्ति ने खुद को बैंककर्मी बताते हुए एक एपीके फाइल भेजी और पेनकार्ड अपडेट करने की बात कही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एप पर क्लिक करने के बाद उसमें उन्होंने पूरी पेनकार्ड व बैंक संबंधी डिटेल भर दी। कुछ ही देर बाद उनके खाते से 2.50 लाख रुपये की निकासी हो गई। इस मामले में उन्होंने तत्काल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दी। साइबर थाने ने जीरो एफआरआइ दर्ज कर केस कैंट कोतवाली में ट्रांसफर कर दिया।



आपसी विवाद में महिला का हाथ तोड़ा

रीठा मंडी में आस पड़ोस में रहने वाले दो परिवारों के बीच झगड़ा गया। झगड़े में आरोपितों ने एक महिला का हाथ तोड़ दिया। इस मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।