Dehradun: झगड़े की शिकायत पर थाने पहुंचे दबंगों ने थानाध्यक्ष से की हाथापाई, घायल एसओ अस्पताल में भर्ती

Dehradun Crime लड़ाई-झगड़े के एक मामले में थाने पहुंचे कुछ दबंगों ने राजधानी देहरादून के क्लेमेनटाउन थाने के एसओ के साथ हाथापाई कर दी। इस दौरान थानाध्यक्ष के सिर पर चोट आई। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

Dehradun: लड़ाई-झगड़े के एक मामले में थाने पहुंचे कुछ दबंगों ने क्लेमेनटाउन थाने के एसओ के साथ हाथापाई कर दी।

Your browser does not support the audio element.

टीम जागरण, देहरादून: Dehradun: लड़ाई-झगड़े के एक मामले में थाने पहुंचे कुछ दबंगों ने क्लेमेनटाउन थाने के एसओ के साथ हाथापाई कर दी। इस दौरान थानाध्यक्ष शिशुपाल राणा के सिर पर चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार क्लेमेनटाउन स्थित एक विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले कुछ छात्र सुभाष रोड पर जिम ट्रेनर के घर पर किराए पर रहते हैं। वहां पर छात्रों ने कुछ तोड़फोड़ कर दी थी। इसी बात को लेकर जिम ट्रेनर ने छात्रों को धमकाया। डर के मारे छात्र थाने पहुंच गए और उन्होंने पुलिस से कहा कि जो भी तोड़फोड़ हुई है वह ठीक करवा देंगे। इतने में जिम ट्रेनर और उसके दो साथी भी पहुंच गए और वहां पर दोनों पक्षों में समझौता हो गया। छात्र जैसे ही थाने से बाहर आए तो जिम ट्रेनर ने उन्हें घेर दिया और उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। बीच बचाव में जब पुलिसकर्मी और थानाध्यक्ष गए तो आरोपियों ने उनके साथ भी हाथापाई कर दी और इस दौरान थानाध्यक्ष के सिर पर चोट आई। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

Edited By: Nirmala Bohra